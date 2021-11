L’obra «Sopa de pollastre amb ordi», d’Arnold Wesker, és la crònica d’una desil·lusió política. La història, que representa l’associació teatral El Partiquí a la Sala La Cate de Figueres, aquest diumenge, 14 de novembre, a les 6 de la tarda, transcorre entre 1936 i 1956 i narra la desintegració progressiva d’una família jueva comunista per l’adveniment del feixisme a Espanya i Alemanya, pel desgast de les guerres i per la pèrdua del model representat per la Unió Soviètica. La força dramàtica de l’obra rau en la necessitat dels personatges de comprometre’s políticament i en la diferent manera com reaccionen davant aquesta necessitat.