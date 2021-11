Divendres 12

Avinyonet de Puigventós

Les freqüències de la Natura. Cicle de projeccions i concerts, a càrrec d’Albert Cuevas.

Centre Cultural Puigventós

A les 20.30 h.

Gratuït.

Cabanes

Triple malta poètic amb Esteve Bosch de Jáuregui, Raül Moliner i Quim Ponsa.

A la Sala del Sindicat

A les 20h.

Taquilla inversa.

L’Escala

Biblionadons. Musinfant, espectacle musical. De 0 a 3 anys.

Biblioteca Víctor Català.

18 h.

Cicle de converses: literatura i ruralisme. Conversa amb Miquel Martín moderada per Anna Perera.

Alfolí de la Sal.

A les 19h.

Les Escaules

Presentació del llibre La Unió Escaulenca. La història de la Societat, presentat per Pep Morella i per les autores, Clara Coll i Rosa Vidal. Amenitzat amb la música de Marta Rodeja i Adrià Bardera.

Societat Escaulenca.

19h.

El Far d’Empordà

Espectacle infantil amb el Mag Raul

Centre Cívic i Social.

A les 18h.

Espectacle Xtrem amb el Mag Raul Black

Centre Cívic i Social

A les 22h

Figueres

Contes per a nadons (- 3 anys). Cabres cabretes. El Món de la mOn

Biblioteca Fages de Climent

De les 16.30 a les 18h

Vetlla de silenci i dejuni per a la salut del nostre món

Església de Sant Pere

De les 18 a les 22h

Conferència: «Educar en temps de postpandèmia», amb Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista

Centre Cívic Creu de la Mà

A les 19.30 h

Conferència: «Literatura y castillos», a càrrec de Consuelo Serra

Castell de Sant Ferran

A les 19.30 h

Espectacle de dansa contemporània #It’s a wrap (Kubrick is dead), a càrrec de La Intrusa

Teatre Municipal El Jardí

A les 20h

Preu: 12€

Recordem Montserrat Vayreda. 15è aniversari de la seva mort. Conferència «Montserrat Vayreda: Ecologia i poesia. La natura és l’única que pot salvar-nos de morir asfixiats damunt l’asfalt»

Casino Menestral: virtual al canal d’internet https://ventdelnord.tv

Cinema Empatía

La Cate

A les 20.30h

En col·laboració amb el projecte Lola. Taquilla inversa.

La Jonquera

Hora del conte. La carbassa viatgera i altres contes d’Àsia, a càrrec de Susana Tornero

A la biblioteca

A les 17h

Llançà

Inauguració de l’exposició «Interiors» de Costa Vila

Museu de l’Aquarel·la

A les 18h

Maçanet de Cabrenys

Correbars

Organitzat per El Catau

Peralada

Presentació del llibre El mirall de la història. Vint-i-cinc anys d’articles al Butlletí Municipal de Peralada, d’Inés Padrosa

Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

A les 19.30 h

Pont de Molins

Presentació del llibre Em mates, de David Arias, a càrrec de Jordi Masquef, Anna Punsí, Jair Domínguez, Joan Manuel Soldevila i l’autor

La Farinera de Sant Lluís

A les 20h

Roses

Presentació de la novel·la: Llevantada, de Carme Ripoll, a càrrec de la mateixa autora

A la Biblioteca

A les 19.30h

Inscripcions a la Biblioteca (Tel. 972 15 09 28)

Vilajuïga

Concert amb Buenas Influencias, versions de rock acústic

Bar Tal i Qual

A les 22h

Entrada lliure

Dissabte 13

Borrassà

17a Castanyada popular

Sala de l’Ateneu

A les 21h

Menú adults: 15€; infantil: 6 €

Cabanes

Concert de Tardor amb Carles Coll, piano; Maria Geli, violoncel, i Maria Rosa Oliveras, rapsoda

Sala de Ball

A les 19.30h

Castelló d’Empúries

Visita guiada «Arts, comtes i llegendes»

Oficina de Turisme

A les 10.30 h

Preu: 5 €. Amb reserva: Tel. (0034) 688 33 10 94 i 972 45 08 02. Visita guiada en català.

Visita guiada: «Castelló capital comtal»

Oficina de Turisme - Plaça dels Homes

A les 11h

Preu: 5 €

Taller familiar de robòtica: construïm una ciutat sostenible

Ecomuseu Farinera

A les 11h

Landart a l’Albera, 4 parcs 4 estacions

Ecomuseu Farinera

De les 16.30 a les 18h

Activitat gratuïta amb reserva prèvia

Visita guiada: «La Catedral de l’Empordà, construcció d’una església gòtica»

Basílica de Santa Maria

A les 17h

Preu: 5 €

L’Escala

Setmana de la Ciència. Visita guiada al Museu de l’Anxova i de la Sal i a Anxoves Solés

Museu de l’Anxova i de la Sal

A les 10.30h

Joves for future. Debat sobre «Polítiques de Joventut»

Alfolí de la Sal

A les 10h

Xerrada amb Alguer Miquel i Oriol Treserra. «Cooperació responsable» fruit del Projecte Casa-Terra

Plaça Catalunya

12h

Concert de Bandidos Perversions

Plaça Catalunya

A les 13h

Tallers, activitats de lleure i dos espais de debat i reflexió entre joves i adolescents sobre l’afectació de la Covid-19 a les seves vides

A partir de les 15.30h

Concert de Ginestà (programat pel Festival Portalblau)

A les 20.30h

Entrades a portalblau.cat

Les Escaules

Ruta pels voltants de les Escaules (a peu i en bicicleta)

Sortida des de la plaça de les Escaules

A les 10h

Partit de futbol

Camp de futbol

A les 16h

Xocolatada

Societat Escaulenca

A les 18h

Concert de la discjòquei RYNA

Societat Escaulenca

A les 22h

El Far d’Empordà

Bicicletada popular

A les 9h

Humor Amarillo

Camp Municipal de Futbol

A les 16h

Espectacle L’home orquestra, amb en Peyu

Centre Cívic i Social

A les 22h

Figueres

Club de lectura infantil de 5è. L’aventura dels Vallbona al Far West, de Roberto Santiago

Biblioteca Fages de Climent

A les 10h

Presentació del llibre Las tres armas justicieras, de José Luis Revidiego Ocaña

Biblioteca Fages de Climent

A les 10h

Presentació de L’assassina de Venècia, obra guanyadora del premi Ramon Muntaner 2021, amb Pol Castellanos, autor de la novel·la, i Joan Manuel Soldevilla

Sala Cercle Sport

A les 18h

Concert La música de Kubrick, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès

Teatre Municipal El Jardí

A les 20h

Fortià

Taller de plantes medicinals

Centre Agrícola i Social

A les 11h

Gratuït per als socis de la IAEDEN i menors d’edat i 5€ per als no socis

Llançà

Teatre No hi ha lladre que per bé no vingui, a càrrec de la Cia. Tequatre

Casa Cultura

A les 20h

Preu entrada 10€

Maçanet de Cabrenys

Pedalada popular

A les 9h

Missa

Església Sant Bri de Tapis

A les 12h

Inauguració de l’exposició «Conseqüències del canvi climàtic» i amb el conte El viatge d’Apol·lo

A les 17h

Audició de sardanes, amb la cobla Principal del Rosselló

Plaça de la Vila

18h

Concert de La Masovera Barbuda + DJ Catau

A les 00h

Peralada

Atraccions i inflables

Al pati de l’institut

Durant tot el cap de setmana

La caputxeta vermella i la Rateta que escombrava l’escaleta diuen prou!, contacontes coeducatius musicats, a càrrec de la companyia Cagiralla

Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

A les 11h

Acte d’elecció de la Pubilla i l’Hereu de l’Alt Empordà 2021

Centre Social

A les 12h

Escape room al carrer

Espai Jove

A les 16h

Tarda de monòlegs amb Eva Cabezas

Centre Social

A les 19.30h

Pontós

Festa Major de Sant Martí. Primera sortida del projecte iNaturalist

Plaça Major

10h

Concert i ball amb els Millenium

Local Social

A les 18h

Roses

Taller setmana de la ciència: «Toca-toca d’amfíbis i rèptils», a càrrec de Gestió Natural

A la Biblioteca

A les 11h

Inscripcions a la Biblioteca (Tel. 972 15 09 28)

Activitat familiar. Taller d’estels: «Vine a fer el teu estel»

Platja de la Perola

A les 11 i a les 16h

Activitat gratuïta. Places limitades.

Taller: Aromateràpia holística

Ca l’Anita

D’11 a 13.30h

Songs of Hope. Veus del Cor Infantil Amics de la Unió

Teatre Municipal

A les 20h

Preu: 8€. Inscripcions: rosescultura.cat

Festivalet de Roses: Concert de Joina

Platja de la Perola

A les 17.30h

Festivalet de Roses: Concert de Joan Miquel Oliver

Platja de la Perola

A les 19h

Ball amb el Duet Xanadú

A la SUF

A les 22h

Taravaus

Presentació dels llibres 1 dia d’octubre i 2 poemes. Quan l’esperança venç la por, de Josep Rull i Persistim, de Jordi Turull. Presenta l’acte el periodista Josep Maria Bernils

Plaça de l’Era

A les 12h

Festa de Sant Martí. Food Truck’s, dinar musical amb Hob’s Duo

A la Plaça

A les 14.30h

Taravald, Taravaldi, Taravaus, la història mai explicada. Visita teatralitzada amb sorpreses i castanyada popular

A les 17h

Diumenge 14

Agullana

Berenar i ball amb el conjunt Sharazan

Sala polivalent

A les 17h

Entrada: 5€

Cabanes

Camina per la Marató. La ruta serà el camí natural de la Muga

Local Social

A les 9.30h

Inscripcions: 5€

Castelló d’Empúries

Sortida al Puig Neulós

El punt de sortida s’indicarà un cop feta la reserva

De 10 a 13h

Activitat gratuïta amb reserva prèvia

E-Bike als Aiguamolls de l’Empordà

Oficina de Turisme

A les 10h

Preu: 15€. Reserva: Tel. 688 33 10 94 i 972 45 08 02

Jornada de portes obertes pel Dia Mundial de la Ciència

Ecomuseu Farinera

De 10 a 19h

Diumenges de tardor al Parc. Visita guiada pels Itinerari 1 i 2

Centre Informació del Cortalet

A les 11h

Preu: 5€ adults, 3€ menors de 16 anys

Enfarina’t: Visita guiada + tastet

Ecomuseu Farinera

A les 12h

Preu: 5€

Visita amb el trenet dels Aiguamolls

Aparcament del Cortalet

A les 12h

Preu: 12 €, adults; 10 €, de 3 a 13 anys, i de 0 a 3 anys, gratuït

Darnius

Teatre amateur Els milions de l’oncle, a càrrec de la companyia Quina Obra Fem?

Societat La Concòrdia

A les 19h

Gratuït

L’Escala

Inauguració de l’exposició: «Pujolboira, apropar-se a la pintura»

Alfolí de la Sal

A les 12h

47è Aplec de Sant Martí d’Empúries. Ofici solemne amb acompanyament musical a càrrec del Cor de la Tallada. A continuació, concert a cura del mateix cor

Plaça Major de Sant Martí d’Empúries

A les 13h

Audició de sardanes a càrrec de la Cobla La Principal de l’Escala

Plaça Major de Sant Martí d’Empúries

A les 16h

Les Escaules

Missa Festa Major

A l’església

A les 9.30h

Concert de Sardanes amb la cobla Principal de Banyoles

Plaça Major

A les 10.30h

Tast de Formatges d’Artesans dels Avalls, maridats amb vi de Biure

Cercavila i concert -vermut a càrrec del grup MINI-STRESS

Plaça Major

A les 12.30h

El Far d’Empordà

Inflables per a la mainada

Camp Municipal de Futbol

A les 11h

Ofici solemne i tot seguit dues sardanes vermut i un pica-pica

Església Parroquial de Sant Martí

A les 12h

Audició de sardanes per la cobla Els Montgrins

Centre cívic i social

A les 16h

Concert amb la cobla Els Montgrins

Centre cívic i social

A les 19h

Fi de festa amb un espectacle pirotècnic

Centre cívic i social

A les 21h

Figueres

Putxinel·lis: Rutines, a càrrec de la Cia. La Puntual

La Cate

A les 12h

Teatre Sopa de pollastre amb ordi, a càrrec de l’Associació Teatral El Partiquí

La Cate

A les 18h

La Colla Dolça Tardor presenta: Festa Major

Teatre el Jardí

A les 18h

Fortià

Teatre No hi ha lladre que per bé no vingui, a càrrec de la Cia. Tequatre

Centre Agrícola i Social

A les 18h

Taquilla inversa

La Jonquera

Sortida de tardor als boscos de Puigneulós. Visita guiada a càrrec del naturalista Joan Budó Ricart

Davant la Sala Societat Unió Jonquerenca

A les 8.30h.

Gratuït.

E-mountainbike. La Jonquera - Agullana - Darnius - Riba nord de l’embassament de Darnius-Boadella - La Jonquera (nivell intermedi)

Centre Informació de l’Albera

A les 10h

Preu: 12€

Concert Si fa sol

Sala Societat Unió Jonquerenca

A les 17h

Preu: 5€

Maçanet de Cabrenys

Ofici solemne

A l’església

A les 11 h

Tres sardanes, amb la cobla Vila de Blanes

Plaça de la Vila

A les 12.30h

Audició de sardanes, amb la cobla Vila de Blanes

Plaça de la Vila

A les 18h

Palau de Santa Eulàlia

Cant a la Tardor. Sons de curculla

A l’església

A les 12h

Entrada gratuïta

Peralada

Cercavila, a càrrec de la colla gegantera de Peralada

Plaça Gran

A les 10.30h

Ofici solemne, amb l’acompanyament musical d’Aulada Duett

Església parroquial

A les 11h

Acte d’entrega del Roc d’Or al senyor Ramon Clos Bech, jutge de pau de Peralada durant 22 anys

Centre Social

A les 12h

Audició de sardanes, per la cobla La Principal de la Bisbal

Plaça Gran

A les 17h

Ball de cadires, amb l’orquestra La Principal de la Bisbal

Centre Social

A les 19.30h

Pontós

Festa Major de Sant Martí. Missa de Sant Marí acompanyada per la cobla Cervianenca i tot seguit sardanes a la plaça Major

A l’església

A les 12h

Roses

Sortida de l’Ass. Cabirols: Mare de Déu del Mont

A l’estació d’autobusos

A partir de les 7h (tot el dia)

Dificultat: ***

1a Pedalada contra el càncer, cursa en bicicleta per a totes les edats

Plaça de Catalunya

A les 10h

Preu: 10€

Ball amb el Duet Cubata de So

A la SUF

A les 18h

Taravaus

Missa

A l’església de Sant Martí

A les 10.30h

Inflables i jocs de gegants

Plaça de l’Era

De 12 a 14h

Arrossada popular

Mas Sabater

A les 14h

Menú adults: 11€. Menú infantil:9 €. Pagaments i tiquets a l’Ajuntament de Vilanant del 4 al 12 de novembre (més informació 972 546 003)

Mag Raul: Això és màgia