La companyia Teaiatròlics té previst representar la comèdia Mamaaa!!!, de Jordi Sànchez i Pep Anton Gómez, a la Sala Municipal de Castelló d’Empúries, dissabte 20 de novembre a 2/4 de 9 del vespre. L’escenificació forma part del segon cicle de teatre Empori.

Mamaaa!!! és una comèdia que entre timbres, pastilles i llibretes d’estalvis mostra una realitat que tot just ara es comença a viure: una generació que ronda la seixantena que ningú no va preparar per aguantar uns pares incombustibles.

A aquesta obra encara li seguirà la darrera proposta del cicle, el dissabte 4 de desembre, que estarà protagonitzada per diferents companyies presentant peces teatrals de petit format i de curta durada. Aquesta oferta, que l’any passat també va tenir molt bona acollida, es desenvolupa per diferents espais del poble, per on és conduït el públic amb l’ajuda d’un guia i durant un parell d’hores.