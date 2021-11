El Teatre Municipal de Roses acull dissabte, a les 8 del vespre, Songs of Hope amb Veus, Cor Infantil Amics de la Unió. Sota la direcció de Josep Vila, la proposta es va estrenar fa nou anys però ara en fa tres es va reeditar i tornar als escenaris amb una nova manera d’entendre el cant coral.

L’espectacle que han gestat s’articula entorn un collage d’obres tant de compositors catalans com d’arreu, contemporanis i més enllà. La formació, a més, ha aconseguit èxits arreu del país i en els nombrosos festivals, simpòsiums i concursos d’Europa en els que ha participat com Let People Sing!, el 2013 o a l’European Festival of Youth Choirs, a Basiela el 2016. Durant la gira Agost 2017 es va presentar a Taiwan i al Japó. També ha recorregut Luxemburg, França, Itàlia i Bulgària. Fins i tot a la Xina. El preu de les entrades és de 8 euros.