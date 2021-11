Avinyonet de Puigventós presenta «Les Freqüències de la Natura», un cicle de projeccions i concerts compost i dissenyat íntegrament per l’autor Albert Cuevas. És un projecte sensorial que combina concerts en directe amb les projeccions «7 despertars», que tenen com a objectiu conèixer set freqüències relacionades amb la natura i la proporció àuria. D’altra banda els concerts estaran fets amb tota mena d’instruments, com bols tibetans, bols de quars, instruments de corda i percussions, que acompanyats de cants harmònics poden tenir «resultats beneficiosos per al cos, la ment i l’esperit».

El cicle s’iniciarà el 12 de novembre amb la projecció i un concert. Els dies 19 i 26 hi haurà el mateix forma i un últim concert. «Per a les dues primeres sessions, les entrades, que són gratuïtes, ja estan exhaurides. El programa ha tingut molt bona acceptació», explica l’alcaldessa d’Avinyonet de Puigventós, Júlia Gil.

«Aquesta proposta –afegeix– té com a finalitat que tothom pugui tenir la possibilitat de participar en un tipus d’activitats que se solen oferir en centres de teràpies i similars, però que des de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós hem cregut que era molt interessant per a la gent, i més ara amb el moment de tensions i restriccions que ens ha tocat viure».

«Els 7 despertars» és un projecte d’Albert Cuevas que combina imatges i sons molt relacionats amb la natura, i específicament, en la progressió de Fibonacci. Poden relaxar el cos i la ment dels assistents, i per això es recomana que portin roba còmoda i una manta o una màrfega. Les imatges són mandales naturals fets pel mateix autor.

Un artista global

Albert Cuevas, l’autor, destaca per diferents facetes artístiques. És músic, pintor, dissenyador i artista global. A la seva pàgina web, l’autor es descriu com a «una persona inquieta, a qui des de la seva joventut han interessat les disciplines que d'alguna manera poguessin ajudar a trobar la pau interior de les persones, tenint sempre la naturalesa arbòria com a font d'inspiració de les seves obres dins el projecte Zensations & Arboreum».

A més, el compositor i sonoterapeuta de Navata ha expressat en diverses ocasions que es considera un gran observador de la natura. Cuevas realitza els seus treballs en relació amb la Divina Proporció, «oferint a la nostra vida un gran benestar, de forma innovadora i eficaç». També destaca la funcionalitat terapèutica de les composicions arbòries i de les freqüències binaurals, que segons explica també tenen la inspiració artística dins la proporció àuria. Cuevas també és l’autor de l’experiència multimèdia «Zen-sations».

El polifacètic autor és conegut per les seves composicions de contingut sonor que crea per ambientar espais com hotels, spas i també per encàrrec de particulars.

L’autor també defensa l’eficàcia de la sonoteràpia, ja que les bones freqüències relaxen tant el cos com la ment, i transporten a un «nivell magnífic» de relaxació, com si fossin un massatge de vibracions. En aquesta relaxació es pot experimentar Pau Interior i Equilibri. A més, l’aplicació d’aquesta teràpia es du a terme a través d’un massatge-cranial que, si es combina amb la freqüència vibratòria adequada, pot aconseguir una «millora important en el nostre estat general».

Un treball d’autor únic

Cuevas reafirma que aquesta nova proposta és «un treball d’autor únic al món» per obtenir uns resultats molt positius per al visitant, ja que no només beneficia al cos, sinó que també ho fa a la ment i l’esperit. En termes de muntatge, a les sessions s’uneixen diverses imatges, gràcies a la ja comentada Proporció Àuria, que busquen el retrobament de l’ésser humà amb la natura.

L’experiència, «única al món», és gratuïta, tot i que cal reservar plaça trucant al telèfon 972 547 069, ja que les places són limitades (Les del 12 i el 19 estan completes). Les sessions començaran a dos quarts de nou del vespre al Centre Cultural Puigventós, a la urbanització Mas Pau.

Les Freqüències de la Natura

TELÈFON: 972 547 069

WEB: www.zen-sations.com