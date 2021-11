Aquest cap de setmana Castelló d’Empúries celebra 100 anys de futbol al poble. Una de les activitats que es portaran a terme serà la presentació del llibre El nostre futbol 1920-2020 de Manel Puig Palmer. El llibre explica la història dels 100 anys de futbol que comença l’any 1920 amb l’Empòrium FC. Al llarg de la història hi ha hagut nou clubs que són l’eix vertebrador del llibre, el qual dedica un capítol a cada un. De cada club s’hi poden trobar fotografies, entrevistes i també hi consta una recopilació de notes de premsa. A part dels clubs, el llibre parla de fets històrics i curiosos com la recuperació del futbol després de la Guerra Civil o l’afer “llaurada del camp” que va deixar el poble sense camp de futbol durant vint anys aproximadament. A la part final també s’hi troba el capítol Els cracs fets a Castelló on es parla dels futbolistes més destacats sortits del futbol base castelloní.

La presentació tindrà lloc dissabte, 13 de novembre, a les sis de la tarda, a la sala municipal, i anirà a càrrec del mateix autor i del periodista castelloní Pitu Anaya. A l’acte s’obsequiarà els assistents amb l’exemplar d’un llibre.

Diumenge, 14 de novembre, continuaran els actes de commemoració. A les onze del matí, s’inaugurarà l’exposició del centenari i, seguidament, es jugarà el partit del centenari entre els veterans de Castelló d’Empúries (Empòrium FC) i l’Agrupació jugadors del FC Barcelona. La celebració del centenari s’hauria d’haver fet l’any passat però, a causa de la pandèmia, es va haver d’ajornar.