Des que el Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell i WeColorMusic van estrenar el musical Bruna l’abril del 2019, aquest no ha parat de rebre elogis del públic i la crítica i premis com el Juan Mayorga 2019 a la millor autoria o el de millor espectacle familiar de Barcelona del 2020. Aquesta «petita joia», com se l’ha qualificat, vol ser un homenatge als avis i àvies del país que van viure i sobreviure a la guerra civil i van haver de renunciar als seus somnis d’infantesa. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, Bruna es representa a la Sala La Cate de Figueres.

Aquest musical s’ambienta als anys 90 quan la Bruna, una nena d’11 anys ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, la Quima. Però la demència d’aquesta ho fa complicat. L’ajudaran els records de la Pitu, la millor amiga de l’àvia, i a partir d’aquests la Bruna descobrirà un secret de la seva família. El projecte d’aquest musical va sorgir arrel d’una pèrdua molt sentida pel grup de teatre -«la Roser, que era l’àvia de tots»- cosa que va dur a Mar Puig i Mateu Peramiquel a decidir crear una obra especialment pensada per la secció infantil. «Però tot se’ns en va anar de les mans, en el bon sentit de la paraula», afirma Puig.

Des de l’estrena no han deixat de representar-la, a banda de l’aturada obligada per la pandèmia. El secret d’aquest espectacle familiar resideix en les seves dues línies d’acció: una trama que gaudeixen els infants i una segona que entendreix als adults. «Expliquem una història d’adults a través dels ulls dels nens», diu Puig, autora del text i encarregada de la direcció. Un altre dels atractius del musical és el connectar dos temps: el passat dels avis, quan eren nens als anys 20 i 30, i el de la Bruna. Amb ells es copsa la transformació del món més quotidià centrant la mirada en el joc i com aquest ha anat canviant. S’aturen en l’arribada de la gameboy als anys 90 i «com això ho trenca tot, passant de jugar junts a jugar sols». Mar Puig reconeix que amb el que patien més era amb «no equivocar-nos en els detalls de l’època antiga, un temps que nosaltres no hem viscut». Per aquest treball els va ajudar la memòria de dues dones centenàries del poble. «Tant jo com en Mateu -responsable de la composició i direcció musical- tenim una obsessió molt gran amb la memòria històrica perquè creiem fermament que s’ha de conservar i compartir perquè sinó aquestes històries, un dia, es perden».

Bruna és un musical que emociona a tots aquells que el porten a escena. Tots els nens i nenes que hi apareixen, que tenen entre 6 i 16 anys i formen part del potent planter del grup de teatre, han tingut l’oportunitat de posar el nom dels seus avis i àvies als personatges que representen dalt d’escena, a tall d’homenatge. Tots ells ja havien participat anteriorment en adaptacions d’altres musicals però, com reconeix Puig, «l’aprenentatge que han fet amb Bruna és espectacular».

L’excepcional acollida de Bruna, que encara està de gira i que del 9 al 26 de desembre s’instal·la al Teatre Romea de Barcelona, demostra la força de productes com aquest, que s’ha gestat a comarques, fora de la capital. Després de les nombroses representacions, Mar Puig reconeix que és un espectacle «súper viu que recomanem veure més d’una vegada per copsar tots els detalls de la història». A més, tots els papers estan doblats, és a dir, hi ha dos elencs que fan «Brunes diferents». En aquest anar i venir, la directora confessa que allò que els encanta «és descobrir pobles». Això, diu, «fa família», ja que, cal dir, els pares queden exclosos dels desplaçaments. «Bruna és una família molt gran, nombrosa però molt unida», diu Puig qui ja pateix pel dia, que sap arribarà, hauran de deixar de fer l’obra.