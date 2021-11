L’exposició RaholaFoto2021 té la seva gènesi en els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que promouen cada any la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer la tasca de la professió periodística a les comarques gironines, donar al periodisme local la rellevància que li correspon, destacar-ne la qualitat i remarcar la seva importància en el dia a dia dels habitants d’aquestes comarques.

La mostra es compon dels treballs que els fotoperiodistes van presentar a la dotzena edició d’aquests guardons en la categoria que premia la millor fotografia de premsa. Entre ells, s'inclou el vilabertrenc Eduard Martí, fotoperiodista de l'EMPORDÀ. Per una banda, s'exposarà una imatge del seu treball a l'Hospital de Figueres durant la pandèmia i, per una altra, el reportatge fotogràfic fet al barri del Culubret on es narra el conflicte permanent amb els talls de llum.

L'exposició arriba aquest mes de novembre a Figueres i es podrà visitar del 8 de novembre al 3 de desembre a la Fundació Clerch i Nicolau. La inauguració, però, serà el dijous 11 i comptarà amb la participació d’Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres i patrona de la Fundació; de Jordi Masquef, diputat delegat d’esports de la Diputació de Girona; i de Lluís Martínez, president de la Fundació Clerch i Nicolau.

Tot seguit, tindrà lloc una visita comentada de l’exposició, de la mà de la periodista Anna Estartús, i una copa de benvinguda amb brunyols de l’Empordà.

L’exposició presenta una selecció (ampliada al catàleg) de 30 imatges de catorze professionals del fotoperiodisme que, amb la seva mirada personal, aconsegueixen fer reviure l’any 2020. L’any va començar amb el temporal Glòria, i semblava que havia de ser-ne el protagonista, però les destrosses que va deixar a les comarques gironines van passar a la categoria d’anècdota quan, al març, va irrompre el coronavirus per canviar-ho tot.