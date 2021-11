Laura G. Ortensi (Roses, 1991) va guanyar, amb Matar la mare, el 22è premi de poesia Joan Duch per a joves escriptors. El poemari - editat per Fonoll que presenta Àngel Rodríguez, dissabte a les 11.30 hores, a la biblioteca de Roses- aixopluga el crit d'una emancipació col·lectiva: la dels cossos a qui han dit que no encaixen perquè són lletjos, improductius o fan nosa. Són versos que rebenten els límits i els timpans i que poden ser llegits com un cop de puny sobre la taula. El jurat que els va premiar va valorar la tensió lingüística, d'un nivell altíssim, i la proximitat a l'oralitat que desprenien els versos.