Marcel Tomàs és un bufó contemporani que fa humor per a adults. Un bufó una mica boig però amb un discurs corrosiu, crític i distorsionador amb el que salpebra tots els seus espectacles. El darrer, Un tal Shakespeare, que presenta aquest divendres a les 20.30 hores a la Sala de la Societat Unió Fraternal de la Jonquera, Marcel Tomàs representa a un còmic que, tot aprofitant que els seus companys de repartiment no han arribat, es posa davant del públic. S’hi suma un passavolant, l’actor Toni Escribano, i junts interpretaran un Shakespeare a la seva particular manera.

Aquest muntatge, que es va poder veure al Temporada Alta l’any passat, enllaça passatges clàssics del gran dramaturg amb temes d’actualitat, tot plegat creant situacions versemblants. Com explica el mateix Tomàs, el text s’inspira en els grans temes de l’obra shakesperiana, com ara l’amor, la mort, el poder per construir un discurs crític, corrosiu i distorsionat de situacions d’actualitat que, tretes de context, resulten iròniques. Els mateixos personatges creen unes problemàtiques que els obliguen a viure unes peripècies constants. Intenten resoldre el conflicte a la seva manera provocant un desenllaç pervers i amb conseqüències terribles. A la Jonquera les entrades costen entre 10 i 15 euros.