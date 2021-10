Fa temps que el Teatre El Jardí de Figueres no acull una òpera de gran format. Ho fa aquest diumenge, a les 7 de la tarda, amb una nova versió d’El Barber de Sevilla, de Rossini, promoguda per la Fundació Òpera Catalunya.

La representació, que just es va estrenar la setmana passada a Sabadell i que també visitarà Reus, Manresa, Sant Cugat, Lleida, Tarragona i Granollers, està dirigida per Daniel Gil Tejada i l’han dut a escena Pau Monterde amb César San Martín com a Fígaro, la soprano Carmen Romeu com a Rosina i Pablo Martínez com a Conte d’Almaviva, entre altres. El Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès completen l’elenc.