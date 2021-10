L’Ajuntament del Port de la Selva celebra la castanyada però també se suma a la moda del Halloween per atraure el públic més jove i adolescent. De la mà de la veterana companyia Rovell d’Ou, aquest diumenge es presenta un espectacle d’animació dedicat a la figura de la castanyera i, tot seguit, s’obren les portes d’un túnel del terror que transformarà totalment l’interior de l’Espai Port. Aquesta iniciativa és oberta a tothom tot i que cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme per tenir un control. L’accés és per a grups de com a màxim sis persones a la vegada.

El Moll d’en Balleu és l’escenari escollit per l’espectacle de la companyia Rovell d’Ou que inclou música animada de diferents estils i cançons per cantar i gesticular «a distància». A més a més, també es fa la representació del conte Maria, la castanyera. Com explica la regidora de Cultura i Joventut, Lídia Ferrer la idea «és que la mainada pugui venir disfressada». Paral·lelament, l’Ampa de l’escola courà castanyes i oferirà tallers de maquillatge terrorífic. També es preveu la venda de coques per recollir diners per les activitats de l’entitat.

La gran novetat és la posada en marxa d’un passatge del terror a l’Espai Port del qual se n’encarrega la mateixa companyia. Fa un parell d’anys, la regidora va fer un primer i domèstic intent improvisat que «va funcionar molt bé». La companyia explica que el túnel tindrà un accés d’entrada i un de sortida i que està creat a mida de l’espai on els participants segueixen un recorregut marcat. La proposta, que segueix la normativa Covid, inclou el decorat, l’atrezzo, els efectes especials i un equip de so i d’il·luminació molt tètrica. També els actors que donaran vida a les escenes de terror que s’hi recreïn. «La nostra idea és no perdre la castanyada, les tradicions, però tampoc el jovent al qual no li interessa la castanyada però sí el Halloween», admet la regidora Lídia Ferrer.