Sota el títol Del Clássic al Jazz, els pianistes Marçal Font i l’empordanès Martí Aiguabella actuen aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a l’església de Sant Martí d’Empúries dins el cicle Clàssics d’Empúries, de l’associació Pau Casals. Els dos intèrprets arriben amb dos programes propis. Marçal Font té previst interpretar dues peces universals: la sonata Clar de Lluna de Beethoven, una de les més emblemàtiques del gran mestre del classicisme tot i la seva estructura poc convencional, i l’Elegia de Rachmaninov, una immersió carregada de passió i contrastos al cor del romanticisme. Per la seva banda, Martí Aiguabella presenta un repertori format per obres que van des del virtuosisme de George Gershwin, fins a clàssics del jazz, començant justament amb un fragment de la Rhapsody in Blue de Gershwin, ja que es pot considerar el compositor més moderns dels clàssics i el més clàssics dels moderns.