Maçanet de Cabrenys és terra de castanyers. Malgrat que no se’n recull la producció, li dediquen, des de fa anys, la fira monogràfica. Després que la pandèmia l’aturés l’any passat, aquest dissabte es recupera amb moltes ganes tot i que en un format més auster, sense espectacles. No falten, però, l’exposició d’artesans amb productes selectes elaborats a partir de la castanya, ni la passejada pels boscos ni, per descomptat, un concurs d’aparadors.

Una de les novetats d’enguany és el canvi d’ubicació de la fira, passant de dins del poble al pàrquing municipal, molt proper a la plaça. L’alcaldessa, Mercè Bosch, explica que això permet «augmentar la distància». Per garantir l’espai per als cotxes, s’habilita un altre emplaçament que resta senyalitzat. El gruix principal d’artesans de la fira pertanyen a l’Agrupació de Petits Productors Artesans (APPA) de les zones rurals altempordaneses. També mantenen alguns artesans de fora i que sempre han estat fidels amb la fira i l’Ampa de l’escola participa fent brunyols.

Quelcom interessant d’aquesta fira és que els assistents poden apropar-se a productes elaborats amb la castanya, una fruita molt apreciada per les seves propietats energètiques. D’entrada, les castanyes que es preveu coure in situ i vendre, també crua si es desitja, a la parada central de l’Ajuntament provenen, des de fa ja uns anys, de Viladrau, del Montseny. De fet, allà també es fa una fira de la castanya. A la fira de Maçanet de Cabrenys es pot trobar també una selecció àmplia de productes fets a Viladrau: des de farina, begudes, dolços, formatges, mel i, enguany, han inclòs una crema de castanya i carbassa. «Hem apostat per productes del país», diu Bosch. A més a més, per animar a cuinar amb castanya s’ofereixen diferents receptes perquè la gent les faci a casa.

Concurs d’aparadors locals

Per animar al comerç local, es promou un concurs d’aparadors. Enguany hi participen, explica l’alcaldessa, sis comerços que se sotmeten a les votacions dels visitants de la fira. «No són tots els establiments del poble, però esperem que, de mica en mica, tothom es torni a engegar», explica. Paral·lelament també s’estan fent les Jornades Gastronòmiques de la Castanya. A diferència d’anteriors edicions, aquest any són menys restaurants els que s’hi han sumat: només quatre, dos dels quals de Maçanet, un de la Vajol i un altre de Boadella-les Escaules.

Entre les activitats que es fan dissabte s’ha previst la tradicional passejada pels boscos de castanyers. Tots aquests són de propietat particular, però molts veïns són els que s’hi passegen i recullen castanyes per consum propi. «És un plaer anar a buscar-ne», diu l’alcaldessa que explica que fa pocs anys molts castanyers es van morir i que ara sembla que s’està revertint el procés tornant a recuperar-se de forma natural.

L'Ampa de l'escola celebra el Halloween amb el "truco o trato" i un túnel del terror a la sala

Una dotzena de pares de l'Ampa de l'escola de Maçanet recuperen la festa de Halloweeen, després de l'impàs de l'any passat. Així, diumenge, a partir de les 7 de la tarda, nens i nenes acompanyats dels seus pares picaran a les portes dels carrers principals en el que es coneix com "truco o trato", és a dir, demanant llaminadures o dolços als veïns que, per cert, ja estaran sobre avís.

Després d'aquesta passejada tindran l'oportunitat de visitar el túnel del terror creat i recreat pels pares amb el suport de voluntaris del poble, dins la sala del teatre. Seran entre quatre o cinc les escenes que desbordaran imaginació i creativitat i que endinsaran al públic dins un univers terrorífic. Cristina Oliva, membre de l'Ampa, explica que l'entrada és gratuïta i oberta a tothom i que aprofitaran l'espai exterior per muntar servei de bar i entrepans. Els diners que recullin serviran per finançar el túnel i també necessitats dels infants de l'escola.