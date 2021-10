Per segona vegada, Figueres acull el Fòrum del Patrimoni Literari de la Càtedra Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent dedicat enguany a les lectures de la tradició literària i explorant tant passat com present de la mà de diferents especialistes i escriptors. L’acte, que arriba a l’onzena edició, es fa aquest dijous, a partir de les 10 del matí, a la biblioteca figuerenca. Cal dir que és oberta a tothom sota inscripció gratuïta al correu dir.cmaa@udg.edu.

Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra, valora molt positivament la possibilitat de fer l’acte presencialment. «La literatura és tradició i les lectures d’aquesta poden ser molt diverses», afirma tot afegint que «la tradició s’ha de conèixer o bé per seguir-la –com van fer Anglada i Fages– o bé per anar-hi en contra». Seguir-la vol dir recórrer el camí d’alguns dels models que ens han precedit. D’això parlarà Raül Garrigasait a l’inici del Fòrum. Li seguirà Sílvia Coll-Vinent evocant el viatge a Catalunya de la literatura anglesa. Tot seguit, Anna Esteve s’endinsarà en l’univers del dietarisme català contemporani i la tradició literària; Jordi Malé obrirà la porta a algunes idees literàries d’entreguerres i, finalment, Toni Sala parlarà de tradició i creació, «fins a quin punt se senten encotillats els autors a l’hora de seguir o no una tradició i com la creació permet qualsevol cosa».

Ja a la tarda, tres autores –Najat el Hachmi, la santperenca Rosa Font Massot i Susanna Rafart– introduiran la primera persona en una taula rodona on «es posarà en evidència quins són els autors que les han influït i si se senten deutores dels que les han precedit».