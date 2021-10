Eduard Sacrest Soy «RICE» inaugura una exposició aquest divendres a les 7 de la tarda, a la sala Ca l’Anita de Roses. En la seva proposta, l’artista mostra una selecció d’obres anteriors, realitzades a partir de la tècnica de l’aerosol sobre fusta, que se centren en retrats de persones anònimes i reflexionen entorn de la soledat, la distancia i l’aïllament.

Sota el nom artístic de RICE, Eduard Sacrest Soy desplega gran part de la seva producció artística en l’àmbit de les intervencions a l’espai públic. Prenent l’entorn urbà com a espai d’acció, les seves propostes pictòriques materialitzen els seus interessos, preocupacions i reflexions i busquen interpel·lar els espectadors fortuïts que deambulen per aquests espais.

La seva tècnica majoritàriament es basa en l’ús de stencils -o plantilles- que representen personatges de sèries, pel·lícules i músics que formen part de la nostra cultura visual. A més d’aquesta influència del Pop Art, utilitza colors vibrants que acaben dotant d’un efecte surrealista a les seves creacions.

Amb Mirades II, l’artista exposarà a Ca l’Anita una part de la seva darrera producció, retrats realitzats majoritàriament a partir de la tècnica de l’aerosol que focalitzen la seva atenció tant en persones anònimes com en personatges vinculats a la cultura pop i permeten a l’artista activar una reflexió entorn de qüestions relacionades amb la soledat, la distància i l’aïllament.

RICE (Eduard Sacrest Soy, Olot 1993)

Artista visual, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Iniciat en la tècnica de la pintura a l’oli des de petit, no va ser fins que va arribar a Barcelona que, motivat per tota la cultura urbana que oferia el seu entorn, es passaria als aerosols, sense perdre la seva tècnica pictòrica i el traç dels seus antics retrats, millorant-la i adaptant-la als condicionants de la via pública amb la intencionalitat de dialogar amb l’espectador fortuït.

Paral·lelament, també desenvolupa des de fa temps projectes educatius, prenent la pintura mural i l’art urbà com a eina pedagògica i de motor de canvi. Ha exposat en galeries d’àmbit nacional i internacional, com la Surface Gallery (Nottingham, UK), la Spanish Embassy (Washington, DC), o la Visual Aids (NYC, EUA) entre altres. També ha participat en nombrosos festivals d’art urbà, com l’Ibug Festival (Chemnitz, Alemanya) o més recentment al Festival Monar’t (Girona). A nivell nacional ha treballat per fundacions com Difusor, Contorno Urbano, Rebobinart o Madrid Streetart Project.