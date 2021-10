Diumenge, 31 d’octubre, torna la Castanyada a Castelló d’Empúries. A partir de dos quarts de cinc de la tarda, a la plaça Joan Alsina, els i les joves del municipi començaran a torrar castanyes. Aquest any, veient l’evolució de la pandèmia i tenint en compte les mesures, s’ha volgut tirar endavant la Castanyada després que l’any passat no es va poder celebrar. Per a dur-la a terme s’ha buscat un espai més ampli com és la plaça Joan Asina que permet acollir, a part de la Castanyada, un espectacle familiar. La proposta d’aquest any per amenitzar la festa anirà a càrrec del grup infantil Els Trambòtics.

De quatre a nou del vespre es posarà en funcionament de forma gratuïta la Línia Vermella del bus interurbà amb l’objectiu que tothom qui ho vulgui pugui assistir a la castanyada que tindrà lloc al centre històric.

El recorregut farà les següents parades: Castelló Nou – Castelló Zona Industrial – Castelló/El Botxí – Hort d’en Negre – Centres Escolars/CAP – Trabuc – C/260 Policia Local – Ampuria Inn – Comercial Alberes – Montgrí – Els Arcs Xon’s/Centre Cívic – Passarel.la platja – Capitan/Port Salins – Empúries A – Rubina Resort – Portofino – Pení/Port Empordà – Port Banyuls – Interboat/Aeroclub – C/260 Policia Local – Trabuc – Centres Escolars/ CAP – Hort d’en Negre – Castelló Zona Industrial – Castelló Nou – Castelló/El Botxí.

Des de fa anys, aquesta és una activitat que s’organitza des dels Espais Joves del municipi i són ells els encarregats tant de coure les castanyes com de servir i procurar que no falti de res. Jaume Planella, regidor de Joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha volgut expressar que “estem contents de poder recuperar poc a poc festes tan tradicionals i estimades com la Castanyada Popular en la que hi participen ciutadans i ciutadanes de totes les edats”.