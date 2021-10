El Fòrum del Patrimoni Literari abordarà aquest any la tradició literària en un acte que tindrà lloc aquest dijous, 28 d'octubre, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. El Fòrum és una iniciativa creada amb la finalitat de compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comunes entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la gestió del patrimoni literari, en totes les seves manifestacions.

En l'edició del 2017, el Fòrum va reflexionar sota l’epígraf Els papers dels escriptors; el 2018, sobre Els anys literaris al Fòrum de 2018; i el 2019, sobre Editar i publicar. L'any passat, el Fòrum va tractar sobre Literatura i censura i, en aquesta ocasió, les persones que hi participen es peguntaran sobre les lectures de la tradició literària.

El passat cultural, el llegat, el patrimoni literari està format per confluències i divergències estètiques que són les que expliquen, en certa manera, la tradició literària. Aquesta tradició sempre està formada per corretges de transmissió, per baules d’una cadena que, a vegades, amb l’objectiu de renovar-se, s’estronquen, es modifiquen o evolucionen cap a camins inesperats. La tradició mediterrània prové del passat grecollatí dels clàssics, però a aquest pòsit se li han de sumar les aportacions d’altres tradicions culturals, més o menys allunyades, que també han influït i han condicionat la literatura i la creació artística.

Al llarg de la història, com ha estat la recepció de la tradició literària? Quines lectures se n’han fet? Com han evolucionat aquestes lectures? Hi hagut modes, corrents o tendències estètiques que han pogut influir en la percepció de la tradició literària, de les tradicions literàries? Aquestes i d’altres preguntes són les que es plantejaran en ll’onzena edició del Fòrum del Patrimoni Literari.

Ja hi ha obert el període d'inscripcions, gratuïtes, que s'han de formalitzar a l'adreça electrònica dir.cmaa@udg.edu, indicant nom i cognoms.

Programa

10.00 – 10.30h. Inauguració i presentació

10.30 – 11.00h. Raül Garrigasait: Clàssics i classicisme

11.00 – 11.30h. Sílvia Coll-Vinent: El viatge a Catalunya de la literatura anglesa: mediadors i canals

11.30 – 12.00h. pausa

12.00 – 12.30h. Anna Esteve: El dietarisme català contemporani i la tradició literària

12.30 – 13.00h. Jordi Malé: Una generació sense tradició? Algunes idees literàries al període d’entreguerres

13.00 – 13.30h. Toni Sala: Tradició i creació

17.00 – 18.30h. Taula rodona Escritptor(e)s i tradició(ns), amb la participació de: