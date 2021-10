La gestora cultural Milena Pi és de Barcelona, però des de petita que visita Roses per estiuejar-hi amb la família. La seva visió de Roses era «la d’un poble d’estiueig molt massificat», però a mesura que es va anar especialitzant en el tema patrimonial va anar descobrint nous elements d’interès. Dos d’aquests van ser les torres Quimeta i Calsina, dos antics molins del segle XVIII, avui en dia integrats dins un complex residencial, un, i com a part d’un edifici plurifamiliar, l’altre. Aquestes dues torres, ubicades molt a prop de la Ciutadella, són l’objecte de la visita guiada «Locus Amoenus» que Milena Pi condueix aquest dissabte a dos quarts d’onze del matí.

«No faré cap classe d’història o parlaré de la llei del patrimoni sinó que explicaré com, a través d’aquest, vaig canviar la meva visió d’un lloc», comenta Pi tot afegint que només cal apropar-s’hi, al patrimoni, per despertar l’estima. «A Roses es va perdre molt de patrimoni a benefici d’un urbanisme molt agressiu però encara en queda una part no massa visible i que cal mirar amb altres ulls», reconeix. Així, més enllà de la vàlua extrema de la Ciutadella o del castell de la Trinitat, Milena Pi proposa aproximar-se a aquests altres elements històrics com aquestes dues torres, que s’usaren com a presó durant la guerra del Francès, descobertes tot consultant cartografia antiga. La gestora cultural admet que malgrat passar força desapercebudes –una de les torres, fins i tot, es pot llogar per passar-hi un cap de setmana– la seva toponímia s’ha preservat en els noms comercials.