Montse Rubinat escull la biblioteca de Figueres per presentar divendres, a les set de la tarda, el seu poemari Tornar a néixer (Ed. Trípode). L’acompanya Ernest Pibernat. El llibre evoca diferents temes: la vida, l’amor, el pas del temps, la fertilitat, la mort, entre altres, però sempre tractats des d’una perspectiva contemporània amb reminiscències al món clàssic.

Montse Rubinat sempre ha estat vinculada al món de la cultura i l’escriptura. És coneguda, especialment, com a autora de narrativa, ja que ha participat en diversos reculls de relats juntament amb altres autors i ha publicat dos llibres de literatura infantil i juvenil. Ara li descobrim una nova faceta literària amb els poemes que publica l’Editorial Trípode, Tornar a néixer. Un títol que conté dos subtítols: Sota el signe de l’Omega i Del Micro al Macro Kosmos.

La poeta proposa una «poesia metafísica i reflexiva» que parteix de la realitat a través d’un recull dividit en quatre parts que segueixen una estructura molt ben equilibrada i que, amb una clara intenció literària i narrativa, comencen per o: «Ofec», «Òbit», «Omega» i «Oda».

Tornar a néixer destaca per la multiplicitat de temes que evoca: la vida, l’amor, el pas del temps, la fertilitat, la mort, l’absència, la desmemòria…, sempre tractats des d’una perspectiva contemporània amb reminiscències constants al món clàssic. Sens dubte, però, l’univers femení és el tema cabdal de la poètica de Rubinat. Tal com destaca Vicenç Llorca en el pròleg «aquest és un poemari molt ben travat des d’una consciència literària de dona, no tan sols en les intencions, sinó sobretot en el tractament dels temes i la tria sovint d’imatges que remeten a un univers femení, des de la veu al cos». La influència de la dona ja és palesa en l’inici de cada una de les parts, ja que l’autora s’inspira en quatre escriptores de renom —Marguerite Yourcenar, Mercè Rodoreda, Sylvia Plath i Isabell Allende— que li permetran entrar en profunditat en les qüestions tractades.

Amb aquest poemari, l’Editorial Trípode va consolidant un catàleg que, a més de donar a conèixer noves veus del panorama literari català, aquest 2021 s’ha iniciat amb la poesia catalana contemporània. Tornar a néixer és el tercer d’aquesta col·lecció que ja té previstes altres publicacions els propers mesos.