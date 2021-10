A propòsit de l’exposició que té lloc al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres i en el marc dels actes del Science Needs You! - l’Exploració de l’Espai, s'ha programat un acte aquest dijous, 21 d'octubre, al Cercle Sport Figuerenc, a les 19.30 hores, en què la historiadora de l'art Mariona Seguranyes, el científic Marià Baig i el periodista Josep Playà (moderador) dialoguen sobre «Els somnis com a base del coneixement». La conversa se centra en confrontar les visions dels artistes de l’Empordà al segle XX, en el seu context històric-científic; prenent com a base l’obra exposada del pintor S.M Félez «La guerra de les galàxies», pertanyent al fons del Museu de l’Empordà de Figueres.

L'exposició del Museu del Joguet es titula «L’exploració de l’espai: els somnis com a base del coneixement» i es pot visitar fins al 6 de gener, en el marc de Science Needs You!, 6a Jornada de Divulgació Científica a Figueres organitzada per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica.