L’art és un llenguatge i, com a tal, una manera d’expressió, un reflex de l’interior, però també de l’exterior, del temps que vivim. És per aquest motiu que el Museu de l’Empordà organitza una taula rodona sobre el paper de l’art en aquest món immers en una forta crisi mediambiental i social, una confrontació entre art i ciència. La proposta es fa aquest dijous a les 7 de la tarda a l’auditori Caputxins de Figueres i també serveix per presentar el catàleg de l’exposició Empordoneses. Un estrany en el seu hàbitat, que es pot veure a la Sala de l’antic Escorxador.

La taula rodona confronta quatre mirades i opinions: la de l’antropòleg i prehistoriador Eduard Carbonell, l’escriptora i periodista cultural Cristina Masanés i l’artista visual Assumpció Mateu. Aquesta, a més, la modera l’historiador de l’art i co-comissari de l’exposició col·lectiva, Enric Tubert. Per assistir-hi cal reservar plaça al web del Museu de l’Empordà, ja que aquestes són limitades.