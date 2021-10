L’Ajuntament de Vilafant aposta per la cultura de proximitat i després de l’èxit de les quatre presentacions de llibres realitzades durant els mesos de maig i juny, repeteixen el format amb nous autors de la comarca.

Vilafant reactiva les presentacions de llibres d’autors locals i de la comarca amb quatre autors de proximitat que ens presentaran els seu darrer treball literari a l’espai del Casal de la Gent Gran al nucli Antic. Una proposta cultural per aquesta tardor que repeteix el format estrenat el mes de maig, de fer presentacions d’autors de proximitat en format de diàleg amb una persona vinculada amb el llibre o amb l’autor. Una proposta cultural que vol convertir-se en la cita de cada divendres, a Vilafant, amb la literatura de casa nostra. «Pensem que les tardes literàries que vam arrencar el mes de maig-juny van funcionar molt bé i per això des de l’àrea de cultura de l’Ajuntament hem volgut continuar amb aquesta línia. Creiem que cal apostar per la cultura de proximitat i per això proposem aquestes tardes literàries de tardor», destaca el regidor de cultura de Vilafant Xavi García.

La programació de tardor d’aquestes tardes literàries arrenca el divendres 15 d'octubre amb la presentació del llibre Històries d’alcalde (Figueres 1995-2007) de Joan Armagué, que comptarà amb el director d'aquest Setmanari, Santi Coll, i amb l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys. Les tardes literàries seguiran el 22 d’octubre amb la presentació de la La passió necessària. El Pintor Marian Llavanera amb l'autor Joaquim Tremoleda acompanyat per Pere Gifre. La tercera tarda literària, el 29 d'octubre, permetrà descobrir el darrer llibre de Jair Domínguez Estructures Profundes que tindrà l’acompanyament de Isabel Guzmán per fer una presentació especial. Per tancar aquesta edició de tardor, en el darrer divendres literari (5 de novembre) l’autora Mercè Jordà ens presentarà Aquella Olor de pa, Vivències d'una nena fins a l'adolescència (1933-1951).

Totes les presentacions començaran a les set de la tarda al casal de la gent gran del Nucli Antic, al costat de l’ajuntament.