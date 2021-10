Una carpa ubicada a la plaça d’Ítaca de Roses, just davant dels cinemes, acull, entre aquest dissabte i dimarts 12 d’octubre, la tercera edició de la Fira de la Cervesa Artesana & Music. La iniciativa va néixer el 2018 amb tant d’èxit –tots els firaires van esgotar el producte– que l’any següent van repetir. La pandèmia va fer aturar la fira que enguany reneix amb molta força impulsada per les àrees de Promoció Econòmica i Cultura de l’Ajuntament rosinc. Hi participen quatre productores amb les seves varietats de cerveses: Terra Aspra de Tortellà, Gro Brewers de Girona, La Canetenca de Canet de Mar i, per primer cop, CDR-Cervesa de Roses elaborada per un grup de quatre amics de Roses, Castelló d’Empúries i Llançà. Tot condimentat amb fins a set concerts de música en viu i d’estils diversos com rock, glam-rock i jazz: Trio Calavera, Möther Mine, Madamme Mustash, Tiki Phantoms, Will & The Dirties, Superfluid i Nico Martin.

El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, explica que la fira sol atraure un públic nacional major de 30 anys «més afí a la cervesa». Afegeix que la pandèmia ha fet molt mal als productors de cervesa artesanal, molts dels quals depenents de les fires per vendre el seu producte. «Volem, doncs, donar-los suport», reconeix. Entre aquests, enguany s’estrena CDR, un projecte col·lectiu que camina des de fa uns tres anys, i poc més d’un com a marca. «Vam sortir amb un estil i ara ja en tenim cinc tot i que no sempre els tenim tots a la venda, perquè fem lots petits d’uns mil litres i amb producte de temporada», explica Gerard Blanché, un dels seus impulsors. Les cinc varietats de les quals disposen són: la Innocent, estil american pale ale, que porta mel ecològica del cap de Creus i pells de mandarina; la Desobediència, estil neipa, feta amb bricots de Torroella de Fluvià; la Calma Tensa, una brig bear, amb maltes de blat i taronges de la Mar d’Amunt; la Barricada, cervesa negra d’estil black ipa, que porta pa de pessic de can Cairó i, finalment, l’Avalot, també d’estil ipa, amb carrotes d’horta empordanesa. Totes les provatures es fan a Roses i l’elaboració a Besalú, en una microcerveseria que els faciliten les instal·lacions.

L’aforament de la fira és limitat, hi haurà controls d’entrada i sortida i caldrà estar assegut.