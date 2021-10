El pianista gironí Carles Font evoca el París de principis del segle XX en un concert que ofereix aquest dissabte a les 7 de la tarda, a l’església de Sant Martí, a l’Escala, inclòs dins el Festival Clàssics-Empúries. Entre els compositors escollits per aquesta vetllada destaquen Mompou, Debussy i Albéniz.

La selecció de peces fetes per Font no és casual. Frederic Mompou va anar a estudiar a París el 1911, on va quedar impregnat de les noves sonoritats de Debussy i Ravel. Meravellat, al tornar va escriure les Impressions Íntimes. El primer llibre de preludis de Debussy és un recull de petites peces descriptives, impressions basades en temes molt diversos i relacionats amb els escriptors simbolistes que tant admirava. El concert es clou, finalment, amb el primer quadern de la Suite Ibèria, 12 nouvelles «impressions» en quatre cahiers d’Isaac Albèniz. Segons Oliver Messiaen aquesta peça «representa l’obra mestra de l’escriptura pianística».