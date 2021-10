El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha recuperat, aquest octubre, les visites guiades amb el Trenet. La primera s’ha fet el dia 3 i les properes estan programades per al 10, el 17, el 24 i el 31 d’octubre. Es tracta d’una activitat familiar de descoberta de closes, observatoris, camps d’arròs i cavalls de l’Eugassada Senillosa. La trobada és sempre a les 12 del migdia a l’aparcament del Cortalet i la visita guiada té una durada aproximada de dues hores. Els preus són 10 euros per als adults i 8 euros per als nens i nenes de 3 a 13 anys. Per als infants de 0 a 3 és gratuït. Els organitzadors deixen uns prismàtics per parella.