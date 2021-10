Cada nou llibre de Joan-Lluís Lluís és un regal. També aquest darrer, el seté, Junil a les terres dels bàrbars (Club Editor) que es presenta aquest divendres 8 a les 18.30 hores a la Biblioteca de Figueres. Quelcom que connecta aquest llibre amb els anterior és l'esperit aventurer que uneix la poesia, la llengau i la traducció com a motors de l'acció. S'inicia com una rondalla on apareix Junil, l'heroïna, qui encola papirs a la llibreria del pare i aprèn a llegir a l'ombra del seu menyspreu. Mort el pare, fuig a peu amb tres esclaus cap al sud-est i durant el viatge no deixa de recitar versos d'un poeta.