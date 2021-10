Sota el lema Un patrimoni per a tothom, aquesta setmana es celebren a Catalunya les 30es Jornades Europees del Patrimoni impulsades pel Consell d’Europa i la Comissió Europea. Diferents municipis de la comarca han volgut sumar-se a la iniciativa, un any més, programant activitats culturals que es desenvolupen entre aquest divendres i fins diumenge. Una de les més destacades vol servir per divulgar la feina dels arqueòlegs i, per això, s’han programat dues visites guiades al jaciment d’Empúries i a la basílica de Castelló d’Empúries, dissabte a les 11 del matí i a les 5 de la tarda respectivament, de la mà de dos professionals d’aquest ofici que ajuda a despertar les pedres.

Bona part de les propostes que s’inclouen en aquestes Jornades són visites guiades o portes obertes a monuments, museus i, fins i tot, el vaixell del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el Thetis, diumenge a les 10 i les 11 al port esportiu de Roses. Entre altres visites destacables hi ha la del conjunt medieval i l’església de Sant Llorenç de la Muga, un recinte emmurallat en molt bon estat de conservació. Es fa diumenge, a les 11 del matí.

Com és habitual, les jornades també inclouen concerts. Enguany la Jove Orquestra de Figueres actua a la cooperativa el Parral de Capmany, diumenge a les 12 del migdia. Una hora abans es fa una visita guiada a l’edifici construït a l’inici del segle passat. L’altre concert es fa dissabte a la tarda al Trull d’en Fuster de Vilanant. Hi actua l’orquestra Versatile del Casino Menestral. També la precedeix una visita a l’espai. Totes les activitats són gratuïtes i cal reservar-les prèviament. Per més informació, es pot consultar patrimoni.gencat.cat.