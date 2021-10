El V Seminari Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna que se celebrarà a Roses els dies 7 i 8 d’octubre, analitzarà els processos d’emmurallament de les viles en època medieval i el seu impacte en l’evolució urbana. Amb participants de Catalunya, França i Itàlia, enguany el seminari recupera la seva versió presencial i es durà a terme al Teatre Municipal de Roses.

Les muralles medievals són quelcom més que una simple tanca defensiva, són elements que condicionen en bona mesura l’estructura urbana de les poblacions, la seva evolució i creixement, i actualment han esdevingut valors patrimonials de primer ordre, elements simbòlics que representen i identifiquen a aquestes poblacions.

Amb el títol Les muralles de les viles en època medieval. Poliorcètica, simbolisme i urbanisme durant el seminari s’analitzaran i debatran els processos històrics que varen portar a l’emmurallament de les poblacions medievals, la seva interrelació amb l’urbanisme, la seva evolució i també la seva situació en èpoques posteriors, atès que la seva conservació o eliminació ha influït en l’evolució posterior d’aquestes poblacions a nivell urbà.

Al seminari hi participen reconeguts investigadors de Catalunya, França i Itàlia que presentaran estudis que analitzen la problemàtica en amplis territoris de zones com l’àrea tarragonesa o el Languedoc i estudis de poblacions com Besalú, Elna, Empúries, Solsona, Roses o Ullastret.

Des del moment de la seva fundació, l’any 2018, la Càtedra Roses d’Arqueologia Medieval i Moderna de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement, organitzen un cicle de Seminaris internacionals dedicats a debatre diferents aspectes de la recerca en l’àmbit de l’arqueologia medieval i moderna a la zona de la Mediterrània. Els seminaris són concebuts com espais d’intercanvi i debat sobre experiències i projectes d’estudis arqueològics concrets desenvolupats a la zona de la Mediterrània occidental. També esdevenen un lloc de trobada entre investigadors de diferents zones i països que treballen en temes comuns, establint llaços que permetin futures col·laboracions i projectes a nivell transnacional.

Els seminaris anteriors es varen dedicar a L’urbanisme i els espais públics en l’època baixmedieval, Les infraestructures portuàries d’època medieval i moderna i La casa urbana en època medieval i moderna i als Conjunts tancats de materials recuperats a les excavacions arqueològiques datats als segles XVI i XVII.