Les Jornades Europees del Patrimoni, en les quals Catalunya pren part des de la seva creació l’any 1991, són cada tardor un bon instrument per descobrir i viure el patrimoni cultural. Cada any apleguen prop de 350 activitats entre rutes, visites guiades, exposicions, concerts, espectacles i d’altres, i compten amb la participació de gairebé 200 municipis. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi participa des de 1994, organitzant visites guiades amb un complement musical, totes elles gratuïtes.

Aquest any, la festa major del patrimoni cultural és més especial que mai: se celebren 30 anys d’organització de les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya. El Consell d’Europa proposa celebrar les Jornades Europees de Patrimoni sota el lema Un patrimoni per a tothom. Amb aquest tema, l’edició d’enguany de les Jornades convida a totes les institucions, entitats i associacions que participen en l’esdeveniment a programar activitats tenint més presents que mai la varietat i diversitat de públics i col·lectius, per tal que tothom, en igual de condicions pugui gaudir de la festa major del patrimoni cultural.

El dissabte 9 d’octubre es farà una visita guiada al trull de Vilanant, que data del segle XVI. El punt de trobada serà al trull a les cinc de la tarda. A continuació de la visita guiada es celebrarà un concert amb l’Orquestra Versatile del Casino Menestral Figuerenc.

El diumenge 10 d’octubre a les deu del matí es proposa una visita guiada a la cooperativa El Parral de Capmany, un edifici de tres naus construït a inicis del s. XX per a l'elaboració de vi fet amb rajoles i coberta a dos vessants. En aquest mateix lloc hi haurà un concert de la Jove Orquestra de Figueres.

Ambdues activitats necessiten reserva prèvia al telèfon 972514355 o al correu electrònic: cultura@altemporda.cat.

Les Jornades Europees del Patrimoni són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per donar a conèixer la riquesa i atractiu del nostre patrimoni cultural, amb l’objectiu principal d’estrènyer els vincles entre aquest i la societat. Per tal de divulgar les activitats que es realitzen, la Generalitat ha activat el web patrimoni.gencat.cat/ca/jep2021 per consultar totes les activitats programades a la comarca.