El cicle d’acció musical 66butaques de La Cate de Figueres engega la tercera temporada amb una proposta de nou actuacions d’octubre a juny. Amb entrades gratuïtes pels menors de 16 anys i descomptes per a les persones d’entre 16 i 29 anys, el cicle vol promoure l’assistència de públic jove als concerts. Propostes emergents i trencadores com B1n0+PHOAC, Maria Jaume, Iris Deco o Tarta Relena es combinen en una programació que també inclou artistes de llarga trajectòria com Rodrigo Laviña y Su Combo, Espaldamaceta, Joan Colomo o Ramon Aragall.

Les actuacions, que com sempre tindran lloc el tercer divendres de cada mes, començaran a les 20:30 h i els espais estaran adaptats a totes les mesures de seguretat establertes. Les entrades, que ja es poden adquirir al web www.66butaques.cat, tenen un preu genèric de 10 euros i contemplen descomptes per als socis de La Cate i el públic jove.

Després de dues edicions i actuacions com les de Ferran Palau, Joana Serrat, Anna Andreu, Nico Roig o Jorge da Rocha, entre d’altres, l’entitat cultural La Cate estrena la tercera temporada de del cicle 66butaques, que enguany compta amb el patrocini de la Rufa – Cervesera de l’Empordà. L’entitat figuerenca acollirà nou concerts que mantenen l’essència de la proposta nascuda musical a la tardor de 2019, basada en la qualitat, la proximitat i l’originalitat musical.

Els artistes que formaran part d’aquesta nova edició seran el duet de música electrònica experimental b1n0, acompanyats del cantant i artista empordanès PHOAC (15 d’octubre); la proposta d’indie contemporani amb aires mediterranis de la cantautora mallorquina Maria Jaume (9 de novembre); l’estil esbojarrat, crític i salvatge de Joan Colomo, presentant el seu nou Disc Trist (BCore, 2021); la fusió de jazz i hip-hop en català amb Rodrigo Laviña y Su Combo (21 de gener); el pop viu i introspectiu del bateria i compositor Ramon Aragall, membre de grups com Dorian, Els Amics de les Arts o Cepeda (15 de febrer); l’explosió de les dues veus de Tarta Relena i la seva selecció de músiques d’arrel, sonoritats elèctriques i cants folklòrics (18 de març), actuació programada conjuntament amb Figueres a Escena (Ajuntament de Figueres); el debut de Iris Deco i la presentació del disc Golden (Hidden Tracks Records, 2021), un recull de cançons que es mouen elegantment entre el soul i el R&B (22 d’abril), i la posada en escena del cantautor Espaldamaceta, que després de quinze anys de trajectòria torna als escenaris amb un noves cançons i l’únic acompanyament de la seva veu trencada i una guitarra (20 de maig).

Com cada any, el cicle de concerts 66butaques finalitzarà el tercer divendres de juny (divendres 17 de juny) amb una festa de cloenda i un concert gratuït a l’aire lliure, amb l’actuació de l’artista que clourà la 3a edició i que es confirmarà durant els propers mesos.

Aquesta nova temporada, l’entitat cultural La Cate promou l’entrada gratuïta per als menors de 16 anys per a tots els seus espectacles, amb la intenció de promoure l’assistència d’un públic més familiar, amb activitats on es combinin diferents edats per gaudir d’una experiència musical o una obra de teatre en directe.

Les entrades per assistir a qualsevol concert (10€ anticipada / 12€ taquilla) es poden adquirir a través de la pàgina 66butaques.cat o el web lacate.cat. Les persones que adquireixin entrades gratuïtes o amb descompte hauran d’acreditar la seva compra ensenyant el DNI i/o el carnet de soci de La Cate abans d’accedir al concert.

Les edicions anteriors

La 1a edició del cicle d’acció musical 66butaques va néixer l’octubre de 2019 i es va allargar fins el mes de desembre del 2020 a causa de l’inici de la crisis sanitària de la Covid-19. Amb el patrocini de Alchimia Fundació Solidària, la primera temporada va comptar amb vuit actuacions de diversos artistes de l’escena musical catalana com Joana Serrat, Ferran Palau, Nico Roig, Maria Rodés, Rusó Sala, Marina Herlop i Guillamino. En la 2a edició, que va tenir lloc de gener a juny del 2021 i va ser més breu a causa de la situació del moment, el cicle va apostar per una programació alternativa que combinava formacions artístiques emergents com Penélope, Lil Russia & Jahzzmvn o La Ludwig Band, amb artistes amb més recorregut musical, com Jorge da Rocha, Anna Andreu o Flamaradas. Enguany, amb el suport de Rufa – Cervesera de l’Empordà, el 66butaques recupera el format inicial amb nou actuacions mensuals de la tardor fins a l’inici de l’estiu i diferents propostes musicals pensades per arribar a públics varis i sorprendre amb nous talents musicals.

La Cate de Figueres, entitat organitzadora

El cicle de concerts 66butaques està impulsat per La Cate, una entitat cultural centenària de Figueres que vol apropar la cultura al major número de persones possible, tant de la ciutat de com de la comarca. Fundada l’any 1921 sota el nom Patronat de la Catequística, a dia d’avui l’espai s’ha convertit en un centre cultural polivalent, amb cinc espais on s’hi programa teatre, música, cinema, titelles, exposicions i moltes altres activitats per a tots els públics, gustos i edats. Amb la intenció de teixir complicitats i col·laboracions amb els altres actors culturals de la ciutat i la comarca, La Cate és també un viver d’entitats que acull projectes i associacions de diversos àmbits socials i culturals de l’Alt Empordà.