La cinquena edició del festival internacional de fotografia InCadaqués s'ha inaugurat aquest divendres, 1 d'octubre, a la badia de Portlligat. És la primera vegada que la Fundació Gala-Salvador Dalí se suma a aquesta iniciativa. La seva col·laboració es tradueix en suport i en la cessió dels espais de l’Olivar de la Casa Salvador Dalí de Portlligat per a l’exposició de deu fotografies, una de les quals és un retrat del pintor fet per Melitó Casals, “Meli”; cinc treballs més són fruit de la recerca entorn a la relació de Dalí amb la fotografia, i les altres quatre imatges pertanyen als artistes Stephen Gill, Ludovic Sauvage, Maya Rochat, Maisie Cousins, així com un projecte conjunt entre Kensuke Koike i Thomas Sauvin. La proposta ha estat comissariada per Simon Baker, director la Casa Europea de Fotografia a Paris (MEP).

Per part de la Fundació, han assistit a la inauguració del festival la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, i Jordi Artigas, coordinador de la casa-museu. Aquesta notícia s'il·lustra amb la primera de les 10 fotografies que poden veure’s fins al 10 d’octubre a l’Olivar de la Casa Dalí de Portlligat