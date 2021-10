Amb una estructura que recorda la d'un oratori musical i amb un contingut que la converteix en un autèntic testament literari, Faula d'Orfeu és, possiblement, la composició més coneguda del poeta rossellonès Josep Sebastià Pons (1886-1962).

En aquest poema fortament existencial, Pons evoca Elena, la muller morta trenta anys abans, en un darrer intent de desafiar l'oblit i prenent com a model el mite grec de la davallada d'Orfeu al món dels morts per recuperar Eurídice. El muntatge es presenta aquest diumenge a les 19 hores als Caputxins de Figueres després del seu pas per Portalblau.