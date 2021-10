El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries s'afegeix a la celebració del Cap de Setmana Ibèric, promogut per la Ruta dels Ibers, on participen vint-i-tres centres amb la voluntat d'apropar el públic al món iber. A Empúries, es proposa, el diumenge 3 a les 11.30 hores, una visita guiada gratuïta al voltant de les relacions i la comunicació entre les diverses cultures clàssiques. Tot el dia, a més, hi ha portes obertes al jaciment.