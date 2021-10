Després d’un any aturats a causa de la pandèmia, Bàscara reprèn amb entusiasme aquest cap de setmana la celebració de la Fira del Teatre, que ja arriba enguany a la cinquena edició, i la Mostra de Formatges Artesans. Seguint totes les normatives sanitàries, l’Ajuntament proposa un programa intens on destaca la presència de vuit formatgers artesans catalans i la representació de quatre obres teatrals, una d’elles a càrrec de la companyia local Improfreek dirigida per Txe Arana, i dues actuacions musicals. A més a més, s’ha previst un maridatge a càrrec de Pep Nogué i un taller de mató dirigit al públic familiar.

Un dels valors que té la Fira del Formatge de Bàscara és que tots els formatgers que hi participen són artesans catalans, socis de l’associació catalana de ramaders i elaboradors de formatge artesà (Acrefa) que garanteixen «que tot el producte el fan ells, de principi a fi», comenten els regidors Sílvia Cortada i Jaume Carreras. Enguany, per complementar el mercat formatger, que obre portes a les 10 del matí a la plaça de l’Ajuntament, s’instal·len diferents parades d’EssènciesCat, representants de l’ecomercat Món Empordà i un estand de Vilanova Joies. «Busquem un valor afegit, que sigui tot proper i de qualitat», reconeixen els regidors.

Tots els visitants a la Mostra podran també gaudir de la degustació dels productes exposats. Es farà en un espai concret i controlat, però no a peu de parada perquè no està permès, encara. A més, dissabte al matí, entre 2/4 de 12 i la 1 del migdia, també es proposa un taller d’elaboració de mató pensat per a un públic familiar. L’imparteix Judith Carreira a la plaça de l’Olivera de l’Ajuntament i les places són limitades. Costa 5 euros.

Sílvia Cortada explica que també recuperen el maridatge de vins i formatges de la fira a càrrec del gastrònom Pep Nogué, molt conegut, sobretot, pels seus programes a Catalunya Ràdio. «Nogué va venir el 2019 i va agradar molt per la seva capacitat divulgadora, així que vam decidir que repetís», comenta la regidora. Fa dos anys molta gent es va quedar fora de l’acte i enguany potser passarà igual, ja que només hi ha trenta places. El preu és de 10 euros i cal inscriure’s a ajuntament@bascara.cat o trucant al 972 560 007.

Paral·lelament a la Mostra del Formatge, també se celebra a Bàscara la Fira del teatre. S’han programat quatre obres de teatre amateur a la Sala Municipal amb aforament limitat, seguint la normativa Covid, i amb una entrada a 5 euros. Tot i això, qui vulgui veure les quatre, pot acollir-se a un abonament i pagar només 15 euros. Les propostes són molt diferents i busquen atraure un públic divers. «L’últim any que vam poder fer la Fira vam aconseguir molt d’èxit i ara esperem repetir», reconeix Cortada.

Per fer boca, durant tot el matí de dissabte, a la plaça Major, i de forma gratuïta, s’ha previst l’espectacle d’humor familiar Els guies Ufissials, amb Mireia Peña i Marc Ciurana. Es tracta de dos pallassos que han evolucionat sense el nas vermell cap a la quotidianitat. La Fira, en si, arrenca el mateix dia a les 5 de la tarda de la mà de la companyia El Safareig Teatre de Salt que presenten El Tartuf, una comèdia de Molière adaptada als nostres temps. A 2/4 de 10 del vespre pujaran a l’escenari els integrants del Teatre Centre d’Arbúcies amb Terapèutic, una altra comèdia que simultanieja l’insòlit amb l’absurd. Diumenge, per captar el públic familiar, es podrà veure Pescaplàstiks, un altre muntatge protagonitzat per dos pallassos –en Vador i la Julietta– convertits en pescadors de pesca artesanal que busquen sensibilitzar sobre la importància de l’impacte dels plàstics i els residus en el mar.

Rock Sound Trio, dissabte 2, a les 18.30 hores Versions d'avui i d'ahir passades pel túrmix del rock'n'roll més tocat per la tramuntana que es pugui trobar en contrades empordaneses. Així es defineix Rock Sound Trio, un grup que inclou la interpretació de peces de Bryan Adams, Dire Straits fins a Bob Dylan o Barricada. Actuen dissabte a la plaça Major i el concert és gratuït. Els Guies Ufissials, dissabte 2, de 10 a 12.30 hores Són la Remei i en Fonsu, dos tots terrenys que tant fan una visita la poble, al museu o a un espai cultural. També són capaços d'animar una fira amb una frescor inusitada. Aquests guies tan diferents són dos pallassos que han sabut evolucionar sense el nas vermell cap a una quotidianitat ben propera. Es tracta d'un espectacle molt pensat per a un públic familiar. És gratuït. Blue Duck, diumenge 3, a les 13 hores Banda de versions de rock creada fa just una dècada que recorda els hits més clàssics des dels anys 50 fins a l'actualitat. Fidels als grups mítics, també donen espai a versionar temes rock, pop-rock, blues, funky i dance coneguts internacionalment. Amb Blue Duck s'uneixen passió i energia. Actuen diumenge a la plaça Major i és gratuït.

De misteris i assassinats

Per cloure la Fira, diumenge a les 5 de la tarda pujaran a l’escenari els vuit alumnes d’Improfreek, un projecte d’improvisació teatral impulsat i dirigit des de fa uns quants anys per l’actriu Txe Arana. La posada en escena serveix, com diu Arana, «per completar l’experiència teatral, forma part d’un procés d’aprenentatge». En aquesta ocasió, la proposta porta el suggeridor títol de La meva mare m’ha dit que vigilis i busca, intencionadament, que el públic participi activament. En aquest cas, la història fa viatjar els actors als anys 20 i seran els espectadors els que decidiran qui és l’assassí i qui ha de morir i els actors hauran d’improvisar.

Txe Arana recorda com és de complicada la tècnica de la improvisació: «Pot semblar molt fàcil pujar a l’escenari i improvisar, però costa molt aprendre la tècnica, comporta molts anys de pràctica». Tant és així que molts dels alumnes fa temps que hi treballen. Actualment el grup és totalment intergeneracional, amb persones d’edats diverses –des d’adolescents fins a persones jubilades– i Arana remarca la bona entesa que existeix entre tots ells.