13 i dimarts és una comèdia de situació francesa, d’un ritme frenètic. Una comèdia plena de girs sobtats, entrades, sortides, trucades, notícies inesperades, sorpreses, alegries i catàstrofes.

Dirigida per Júlia Mora i protagonitzada per Laura Masmiquel, Sergi Benet i Cora Rosell de la companyia La 113, l'obra es respresenta el proper dissabte 9 d'octubre a les 20 hores a la sala d'espectacles de La Cate de Figueres.

A l'obra, tres personatges quotidians i propers veuen com la sort és l’única sortida davant les dificultats de la vida. Però la sort ve i va, i totes les expectatives que es generen els protagonistes acaben naufragant sempre, segons més tard. La vida de la Cristina, bancària desencantada davant la vida, la d’en Jeroni, que s’ho agafa tot amb humor, i la de la Natàlia, que mai no té gaire sort, canviaran per sempre després d’un sopar.