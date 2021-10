Castelló d’Empúries se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), un dels esdeveniments més significatius al continent pel què fa a la posada en valor i la divulgació del patrimoni cultural. A Catalunya, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa novament les JEP, una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que estan considerades l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el patrimoni cultural.

Aquest any, a Catalunya la festa major del patrimoni cultural és més especial que mai: se celebren 30 anys d’organització de les Jornades. Al llarg d’aquests anys, sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Institut Ramon Muntaner i l’Associació Capital de la Cultura Catalana, s’ha apropat la riquesa i la diversitat del patrimoni cultural a la ciutadania. Centenars de municipis, museus, monuments, associacions i entitats culturals d’arreu del territori, any rere any, han obert les portes de casa seva i han donat a conèixer el nostre passat i la nostra identitat cultural.

Els dies 8, 9 i 10 d’octubre es podran viure i celebrar aquests 30 anys de descobertes del patrimoni cultural català amb noves activitats gratuïtes i experiències singulars. El Consell d’Europa proposa celebrar les JEP sota el lema Un patrimoni per a tothom. Amb aquest tema, l’edició d’enguany de les Jornades convida a totes les institucions, entitats i associacions que participen en l’esdeveniment a programar activitats tenint més presents que mai la varietat i diversitat de públics i col·lectius, per tal que tothom, en igual de condicions pugui gaudir de la festa major del patrimoni cultural.

Per aquest motiu, Castelló d’Empúries ha organitzat un ventall d’activitats gratuïtes durant els tres dies de les jornades per tal de divulgar la riquesa cultural i el patrimoni museístic del municipi entre els visitants i usuaris dels museus. El programa d’activitats, coordinat pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, del Departament de Patrimoni Històric i Museus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, inclou jornades de portes obertes, exposicions i visites guiades als museus del municipi, amb la participació de l’Ecomuseu-Farinera, el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, la Basílica de Santa Maria, la Sinagoga del Puig del Mercadal de Castelló d’Empúries, i les empreses Terramar, natura i cultura i Empordàbrava.

El primer dia de les JEP a Castelló d’Empúries, el divendres 8 d’octubre de 10 a 14 hores hi haurà portes obertes al Convent de Sant Agustí de Castelló d’Empúries. El dissabte 9 i el diumenge 10 es faran jornades de portes obertes als tres museus: al Museu de la Cúria-Presó, a l’Ecomuseu Farinera i a la Basílica de Santa Maria. Pel què fa a visites guiades dins les jornades i gratuïtes, el dissabte 9 a les 17 hores tindrà lloc la visita Descobrim les excavacions de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries amb la Dra. Anna Maria Puig Griessenberger. I el diumenge 10 d’octubre, també a les 17 hores, es farà la visita La Catedral de l’Empordà, la construcció d’una església gòtica. Aquestes dues últimes activitats son amb inscripció prèvia a la xarxa Catalonia Sacra i punt de trobada a la recepció de la Basílica; més informació al 688 331 094.

A més, del 8 al 12 d’octubre a Castelló d’Empúries tindran lloc un seguit d’activitats paral·leles de difusió també del patrimoni cultural, tot i que no inscrites dins les JEP, com ara la visita guiada Capturat, jutjat i penjat el divendres 8 a les 18 hores, una visita guiada teatralitzada al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, al preu de 8 euros (menors de 13 anys, 5 euros; i gratuïta per a menors de 5 anys); informació i reserves al 618 547 958, o bé a infocuriapreso@castello.cat.

I també la visita guiada a la Sinagoga del Puig Mercadal, el dissabte 9 d’octubre a les 18 hores, amb tastet de vi kosher al final de la visita, al preu de 4 €. Reserves al 680 496 972, o bé a sinagogapuigmercadal@gmail.com.

El cap de setmana de les JEP 2021 coincideix enguany novament amb la 14a Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, del 9 al 12 d’octubre, un esdeveniment que suposa la simbiosi entre art i patrimoni cultural durant els quatre dies al centre històric de la vila.

Totes les activitats es desenvoluparan seguint les mesures sanitàries vigents. Es poden consultar totes les propostes a l’agenda en línia patrimoni.gencat.cat/ca/jep2021, un espai perquè tots els usuaris tinguin al seu abast, sigui a través de l’ordinador o a través d’un dispositiu mòbil, la programació completa de les JEP 2021 a Catalunya.