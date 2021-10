La biblioteca Fages de Climent de Figueres proposa per aquest mes d'octubre un programa d'activitats culturals per a tots els gustos i edats, com trobades amb autors, presentacions de llibres, conferències, un recital de poesia i xerrades sobre diversos temes. Aquest octubre també es fa el XI Fòrum del Patrimoni Literari, que se celebrarà a Figueres i se centrarà en les Lectures de la Tradició.

Preneu nota de les activitats organitzades per aquesta propera setmana del 4 al 10 d'octubre!

Dilluns 4 d'octubre

18 h - Trobada amb l'autor Jaume C. Pons Alorda. Tertúlia al voltant de Ciutat de mal

Dimecres 6 d'octubre

18 h - Conferència al voltant de l'espectacle operístic Il Barbiere de Siviglia, produït per la FOC, a càrrec d' Albert Ferrer Flamarich , historiador de l'art, musicògraf i crític. L'òpera es pot veure al Teatre El Jardí el 31 d'octubre interpretada pel Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès. (l'acte es trasllada a l'Auditori dels Caputxins per una qüestió d'aforament)

19 h - Conferència Joan Triadú, defensar la llengua, construir país a càrrec de Carles Duarte. Ho organitza Òmnium Alt Empordà

Dijous 7 d'octubre

19 h - Presentació del llibre Eroica, de Cristina Masanés (L'Avenç), amb la participació d'Elisabet Riera (l'acte es trasllada a l'Auditori dels Caputxins per una qüestió d'aforament).

Divendres 8 d'octubre

18:30 h - Presentació del llibre Junil, de Joan-Lluís Lluís (Club Editor)

Per assistir a les activitats cal realitzar inscripció prèvia trucant al telèfon 972 677 084.