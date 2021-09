Cadaqués acull aquests dies i fins al 10 d’octubre la cinquena edició del festival internacional de fotografia InCadaqués que enguany proposa una immersió en el món de les imatges i dels seus creadors a través de més d’una vintena d’exposicions en diferents espais de Cadaqués com galeries, restaurants, platges i cales. Cal destacar els jardins de la casa de Dalí, la Societat l’Amistat o el Bar Boia i el Museu Cadaqués. A banda de les exposicions, el festival acull tallers i classes magistrals per a adults i joves així com concerts i presentacions com la de l’assaig fotogràfic Sota la llum del mar, d’Espe Pons, on hi serà l’autora i Vicenç Altaió, aquest dissabte a 2/4 d’1 del migdia al Teatre Art i Joia.

«InCadaqués vol ser tant una experiència pedagògica com estètica i una oportunitat per al públic per trobar-se amb fotògrafs i aprendre sobre el seu treball i adquirir obres perquè el col·leccionisme esdevingui creació», expliquen els organitzadors. En aquest sentit, durant el festival es fan edicions limitades per posar-les a l’abast del públic. Dels trenta-cinc fotògrafs que exposen enguany destaca Oriol Maspons, Helmut Newton, José Ignacio Piris, Marina Planas, Lei Davis, Irene Zottola, Aglaé Bory, Elliott Erwitt o Maria Roca-Sastre.