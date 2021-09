La música també és present a la Festa de l’Anxova i coincideix, a més, amb altres propostes musicals. Així s’han programat dues actuacions amb regust mariner el cap de setmana de la mà de dues formacions, Tornaveus i l’escalenca Oreig de Mar. A més, divendres l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu també celebra la 17a Nit dels Compositors i Músics de Cobla de l’Escala amb un concert amb la Gran Cobla Escalenca a La Riba, a dos quarts de deu del vespre, dedicat al mestre Lluís Albert i a Carles Pous.

El concert de Tornaveus, que es fa dissabte a les 7 de la tarda a l’Alfolí de la Sal, s’inclou en el cicle de cançó popular D’Arrel i amb Salero. Interpreten cançons de treball, de bressol, de tambor, nadales, cançons salpebradres i cantarelles infantils fins i tot un cant de taverna. L’altra proposta és la cantada d’havaneres d’Oreig de Mar diumenge a les 12 del migdia, a La Platja. El grup està integrat per Carles Alaball, Sidro Pagés i, des de l’any passat, també Agnès Palet, convertint-se en la segona veu femenina que canta amb el grup fundat a l’Escala el 1964 per Ferran Català.