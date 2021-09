L'associació Tintoreres Swimming Club de Llançà (grup de natació en aigües obertes) organitzen una jornada solidària per recollir fons i ajudar a la recuperació de la zona del Parc Natural del Cap de Creus que es va cremar en l'incendi del passat 16 de juliol (400 hectàrees).

Tindrà lloc el diumenge 10 d'octubre i constarà de diferents activitats, adequades per a tots els nivells, i un concert de taquilla inversa. Aquestes, que tenen un preu de 10 euros cada una, permetran gaudir de l'entorn del Parc Natural tant per terra com per mar i es realitzaran dins el termes municipals de Llançà, El Port de la Selva i la Selva de Mar, poblacions afectades per aquest incendi. Els ajuntaments col·laboren en la jornada. Així com diversos restaurants i comerços d'aquests municipis que col·laboraran destinant una part de la recaptació d'aquell dia a la recuperació del Parc Natural.

Jornada 'Recuperem el Cap de Creus'

Nedada de 5 Km: de la Farella al Port de la Selva

Punt de trobada: Platja gran del Port de la Selva.

9 hores (inscripcions d'última hora i pagament de 8 a 9 h al punt de trobada).

Trasllat en barca des del punt de sortida del Port de la Selva fins a la Farella, on s’inicia l’activitat.

Caldrà portar el material necessari per l’activitat. És obligatori nedar amb boia pròpia.

Activitat limitada a 40 persones.

Preu: Adults 10 euros; Infants (Menors de 14 anys) 5 euros.

Nedada de 2,5 Km: del Far de S'Arnella al Port de la Selva

Punt de trobada: Platja gran del Port de la Selva per anar caminant pel camí de ronda fins al Far de S’Arnella (punt inici activitat).

9.30 hores (inscripcions d'última hora i pagament de 8.30 a 9.30 h al punt de trobada).

Caldrà portar el material necessari per l’activitat. És obligatori nedar amb boia pròpia. Al Far de S’Arnella es disposarà d’un punt on deixar els efectes personals mínims que l’organització tornarà al punt d’arribada.

Preu: Adults 10 euros; Infants (Menors de 14 anys) 5 euros.

Caminada circular d'uns 8 Km: del Port de la Selva a la Selva de Mar

Sortida i arribada a la platja gran del Port de la Selva.

10 hores (inscripcions d'última hora i pagament de 9 a 10 h al punt de trobada).

És recomanable dur calçat adequat per l’activitat, gorra i aigua.

Preu: Adults 10 euros. Infants (Menors de 14 anys) 5 euros.

Ruta en caiac de 2 hores: de la platja de la Farella al Rec d'en Feliu

Informació addicional i inscripcions per telèfon a SK KAYAK al 627 433 332.

Preu: Adults 20 euros.

Concert de Joe Psalmist & The Gospel Train