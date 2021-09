L’Espai Jove l’Esbotzada de l’Escala arriba al seu 5è aniversari i per celebrar-ho, l’àrea de Joventut ha organitzat la jornada Joves for future. Compartir és viure, que es farà el dia 13 de novembre, amb nombroses activitats previstes, des de xerrades i tallers, a activitats de lleure i concerts.

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, la consellera comarcal d’Ensenyament, Júlia Gil, el regidor de Joventut, Marc Frigola, i la directora del festival Portalblau, Cristina Torres, han presentat aquest matí aquesta programació.

La jornada començarà el 13 de novembre a les 9.30 hores del matí amb una taula de debat presentada per l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, i el director general de Joventut de la Generalitat, Àlex Sastre. Hi participaran representants de l’àrea de Joventut de l’Escala, dels serveis territorials de Joventut, del Consell Comarcal i joves del municipi.

Després està prevista la inauguració d’una exposició sobre els 5 anys de l’Esbotzada i una xerrada sobre Cooperació responsable, a càrrec d’Alguer Miguel i Oriol Treserra. La jornada del matí s’acabarà amb un concert del grup Bandidos Perversiones.

A les 15.30 hores està previst reprendre la programació amb activitats familiars de lleure i tallers (inflables, jocs de rol, dibuixem cançons, scrap i bingo humà).

Més tard hi haurà espais de debat i reflexió entre joves sobre l’afectació de la Covid-19 a les seves vides, a càrrec de la Fundació Ferrer i Guardia i amb la col·laboració de Ràdio l’Escala i Ràdio Vilafant.

Finalment, es tancarà la jornada a les 20.30 hores, amb un concert amb el grup Ginestà (es poden comprar les entrades al web de www.portalblau.cat).

Per a tota la resta d’activitats cal fer reserva prèvia a inscripcions.lescala.cat.

L’Espai Jove l’Esbotzada

Es va inaugurar el 2 de desembre de 2016. Des de llavors, ha organitzat més de cent activitats i hi han passat més de 6.000 joves. Tanmateix, destacar que l’Espai Jove va haver de tancar portes durant molt de temps i no es van portar a terme moltes de les activitats programades degut a les restriccions per la Covid-19. Actualment, l’aforament de l’Espai jove no supera la vintena de joves diaris, procurant pel benestar dels usuaris i professionals que en fan ús, a l’espera de noves i futures mesures del Procicat.

Des de la seva creació, s’han creat diversos serveis i activitats, entre les quals destaquen l’assessorament i orientació per a la recerca de feina i/o estudis, la campanya Fem salut a l’Institut, el reforç escolar, la coneixença de l’Esbotzada amb accions a l’institut al llarg del curs escolar i al mateix Espai jove, el treball transversal amb les àrees de serveis socials, educació i cultura (destaquen els serveis socioeducatius municipals i la implicació amb activitats culturals com la Festa Major, Portalblau o la Vila del Llibre), el Campus jove d’estiu, els concerts de Setmana Santa dins el Festival Ítaca La Santa Gresca i tot el conjunt d’activitats programades anualment segons les propostes i suggeriments dels joves del municipi. Des de L’espai Jove es treballa amb una programació anual que segueix els diferents eixos i objectius marcats al Pla Local de Joventut.