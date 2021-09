Un centenar de persones van participar fa uns dies a la jornada de neteja del mar a l’entorn de cap Norfeu i a la presentació del llibre Si el cel es tornés vermell (Viena edicions) de la periodista i divulgadora científica Cori Calero. L’acte va ser organitzat per l’hotel Cala Jóncols de Roses, el primer de la Costa Brava guardonat amb el Certificat internacional de turisme sostenible Biosphere.

Durant la presentació del llibre, el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, va conversar amb Calero, especialitzada en periodisme ambiental i en el canvi climàtic i autora també d’articles i del llibre Explora Catalunya amb Cori Calero. A Si el cel es tornés vermell, l’autora reflexiona sobre els efectes de l’escalfament global que, segons diu, no són tan visibles, la qual cosa no vol dir que no existeixin. El llibre vol demostrar que el cel s’està tornant vermell encara que no ho veiem i pretén esperonar-nos a actuar.