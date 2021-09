David Guzmán fa més de vint anys que es dedica a la divulgació literària i és un nom referent per tots aquells que s’estimen els llibres. Els seus programes radiofònics, entre ells Ciutat Maragda, a Catalunya Ràdio, però també televisius són seguits amb devoció. Guzmán, que va estudiar periodisme i teoria de la literatura, també va conduir i coordinar durant vuit anys un club de lectura. És per tot això que les responsables de la biblioteca de Figueres l’han convidat a obrir, aquest dimecres a 2/4 de 8 del vespre als Caputxins, el nou curs dels clubs de lectura.

«Les biblioteques com les llibreries han estat casa», confessa Guzmán, que admet que allò que troba més a faltar és el feedback en directe que sí que s’estableix amb els clubs de lectura. «Entenc la comunicació cultural com un compartir, compartir la literatura i tots els valors que hi venen incorporats», assegura. Així, diu, «totes les lectures que m’han quedat i a les que he tornat són les que he treballat a fons i en companyia». Amb altres persones, comenta Guzmán, es poden obrir «debats i camins pels quals tu potser no has transitat». A la xerrada, doncs, el periodista té previst parlar d’algunes de les temàtiques dels llibres que es llegiran enguany en els catorze clubs de lectura figuerencs. «Una de les coses més fascinants de fer divulgació literària, alhora que un repte immens, és convertir un acte individual en un de col·lectiu», explica tot afegint que, a més, «tens la fortuna de tenir algú que t’agafa de la mà i et fa veure» tot el que amaga una obra per copsar-lo d’una manera plaent.