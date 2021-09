Els responsables de La Cate de Figueres s’han fixat el repte, en aquesta nova temporada, de setembre a desembre, d’aconseguir atraure un públic més jove i, alhora, donar-los a conèixer l’entitat. Tant és així que ofereixen entrades gratuïtes per a espectacles de teatre i música per als menors de 16 anys i descomptes de fins a un 50% pels que tinguin entre 16 i 29 anys. Tot sumat a una programació que busca continuar sorprenent per la varietat. Així trobem des de teatre musical familiar, amb Bruna, concerts d’artistes de reconegut prestigi com Joan Colomo amb Disc Trist, Maria Jaume i Ramon Aragall dins el cicle de música d’autor 66 butaques, cinema infantil europeu en català, passant per retransmissions d’òpera i dansa en directe fins al reforçament del seu cineclub, ara temàtic i dedicat a Hitchcock, que inclourà xerrades entorn del film projectat.

Entre les propostes teatrals hi tenen cabuda tant muntatges professionals com amateurs entre els quals destaquen l’impactant monòleg Carrer de Txernòbil, de la Cia. Oblideu-vos de nosaltres, i el clàssic d’Eduardo de Filippo, L’Art de la comèdia, amb la Cia. Gespa Teatre. També les comèdies Sopa de pollastre amb ordi, de l’Associació Teatral el Partiquí o 13 i dimarts, de la Cia. La 113.

A banda del cicle de teatre, també es manté el de Putxinel·lis que, tal com recorden els programadors, és únic a les comarques gironines. S’hi han previst tres muntatges: Núvols, estels i contes del cel; Rutines i La formiga Pipa.

El cinema sempre ha format part de la història de La Cate –és dels cineclubs més antics de la província– i, per tant, és quelcom al que no renuncien. Així, tal com explica Robert Molina, han decidit potenciar-lo. Per una banda ofereixen cicle de cinema infantil amb films de factura europea com Fritzi, Binti i Les vides de Marona. Ja per als adults, hi ha el cinema clàssic amb el segell Hitchock de la mà dels films Els 39 graons, Fals culpable, Perseguit per la mort i Frenesí que anirà precedit de xerrades per donar context. A més a més, La Cate acollirà dues projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual amb El jove Ahmed i Gaudí. L’arquitecte de Déu. No faltarà tampoc l’exposició Antoni Campañà. L’endemà de la retirada: Portbou 1939 i la presentació d’un llibre sobre l’arquitecte Emili Blanch i Roig.