L'Associació de malalts d'Alzheimer i els Amics del Castell de Sant Ferran organitzen una conferència sobre la malaltia de l'Alzheimer el proper 15 d'octubre a les 19.30 hores al Castell. La malaltia d'Alzheimer, on estem i cap on anem anirà a càrrec de la Dra M. Teresa Osuna, neuròloga de l'Hospital de Figueres i especialista en demències. Posteriorment hi haurà un col·loqui obert a tothom.