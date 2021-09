Es preparen, per al 8 d’octubre, una apagada elèctrica massiva i una cassoladada, des de les 10 fins a 2/4 d’11 de la nit, contra l’augment de les tarifes de la llum. L’acció la impulsen Esquerra Republicana, EH Bildu, el BNG, Junts, la CUP, Més per Mallorca i Més per Menorca. La crida es fa amb el lema Desconnecta les elèctriques!