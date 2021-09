Els artistes Ariadna Vieyra i Cesc Sansalvadó actuaran el 24 de setembre al Teatre Municipal de Roses, a benefici de la Fundació Roses Contra el Càncer. A per totes! és un concert benèfic ideat per la jove Maria Zambrana, estudiant de 2n de batxillerat del Centre Escolar Empordà de Roses dins el seu treball de recerca. «Crec que a través de la investigació serà possible avançar amb la cura contra el càncer. Des de feia anys tenia moltes preguntes quan anava a concerts i esdeveniments d’aquesta classe. Amb el treball de recerca vaig poder crear i organitzar un esdeveniment que des de feia anys volia fer i que a la vegada pogués ajudar les persones amb aquesta malaltia». Zambrana agraeix la col·laboració dels artistes i a totes les entitats de Roses que l’han ajudat així com als professors del Centre Escolar Empordà. L’entrada té un preu simbòlic de cinc euros.