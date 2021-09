Horace Silver (1928-2014) és un nom mític dins el món de la música, no només del jazz. Pianista i compositor americà, va ser un gran experimentador, fusionant estils. Ell mateix s’autoqualificava «del cuiner del jazz». L’estiu del 2019, Àlex Carbonell, director musical de la Jazzejada de Vilamaniscle, va apostar per engrescar quatre companys més –Benet Palet, Carles Pineda, Joan Martí i Santi Colomer– per retre-li homenatge al mestre. «Va sonar tan bé, ens va emocionar tant que vam decidir mantenir-ho», diu Carbonell. Així van actuar al Festival de Jazz de Calella i la Jazz Cava de Terrassa. El tercer concert havia de ser al Festival de Jazz de Figueres però la pandèmia va fer posposar-ho fins aquest divendres quan sona a l’auditori Caputxins, a les 8 del vespre. El concert d’Horace Silver Tribut l’organitza Joventuts Musicals de Figueres.

Àlex Carbonell explica que Horace Silver és una figura excepcional «que va influir a molts pianistes dels anys 50 que venien de l’època del bebop de Charlie Parker, on totes les composicions eren molt tècniques». En aquest punt, Silver va suposar «un retorn a la part melòdica, amb cançons que eren molt enganxoses i amb molt punch rítmic». Així, les seves nombroses composicions van tenir un recorregut molt més enllà d’ell mateix com a pianista i, fins i tot, les toquen músics d’arreu del món, d’estils molt diferents i se segueixen enregistrant i escoltant.

Horace Silver Tribute vol ser, doncs, un homenatge al compositor i, per tant, el quintet de Carbonell –la formació habitual que utilitzava Horace Silver en els seus projectes personals– interpreta peces que ja han esdevingut estàndards del jazz. «És una musica molt assequible. Encara que tingui la seva complexitat harmònica i dissonàncies, és molt forta rítmicament i molt agradable melòdicament», afegeix el pianista qui reconeix que ells, per damunt de tot, mantenen «l’esperit de Silver».