La Càtedra d’Estudis sobre el Modernisme organitza, aquest divendres, una jornada d’estudi entorn de la novel·la muntanyenca per reflexionar i debatre sobre les implicacions de l’ambientació muntanyenca en la literatura catalana, tant en un sentit històric com també des de la perspectiva actual. A la proposta, que es fa a l’Alfolí de la Sal de l’Escala, hi participen especialistes del tema.

Entre les ponències programades destaca la visió panoràmica d’Enric Cassany sobre la novel·la muntanyenca al segle XIX i la mirada de Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra, més enfocada en el cas català i europeu. També intervenen Enric Saguer parlant del context agrari, Edgar Illas, sobre la muntanya catalana, Carla Riera centrant-se en els llibres La punyalada, Solitud i La vida i la mort de Jordi Fraginals i Gemma Bartolí analitza la caracterització i evolució de les nissagues muntanyenques. Les inscripcions són gratuïtes des del web de la Càtedra, a la Universitat de Girona.